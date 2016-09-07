فعالیت احزاب سیاسی می تواند از فساد و رانت خواری جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر،محمدحسین مقیمی دردومین نشست احزاب،گروهها و تشکل های سیاسی استان که سه شنبه شب در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بر اساس قانون بستر فعالیت احزاب فراهم است و اگر از این فرصت بخوبی استفاده نکنیم خودمان متضرر خواهیم شد.

مقیمی بیان کرد: در انتخابات هفتم اسفندماه تشکل ها و احزاب سیاسی اطلاعیه مشترک دادند و وارد انتخابات شدند که به مشارکت گسترده منجر شد و امیدواریم در انتخابات امسال نیز این اتحاد میان گروههای سیاسی شکل بگیرد و وحدت دیگری نمایان شود.

احزاب همدیگر را تحمل کنند

قائم مقام وزیرکشور تصریح کرد: باید احزاب بتوانند همدیگر را تحمل کرده و در فضای ایجاد شده دیدگاه خود را مطرح کنند و اجازه دهند همه صحبت ها مطرح شود که تحقق این امر می تواند از فساد و رانت خواری جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: اگر احزاب فعال بودند و می توانستند حرفهای خود را بزنند شاهد حقوق های نجومی و رانت و فساد نبودیم به همین دلیل دولت مصمم است حرف رقیب و مخالف را بشنود و ماهم باید تحمل شنیدن داشته باشیم زیرا احزاب از سر دلسوزی حرف می زنند و ما هم باید دلسوزانه گوش کنیم و ظرفیت پذیرش دیدگاه مخالفان و احزاب را داشته باشیم.

مقیمی بیان کرد: اگر اجازه ندهیم رقیبان و مخالفان دیدگاه خود و اشکالات مورد نظرشان را مطرح کنند چاپلوسی و فساد و دغل بازی جامعه را فرا می گیرد و همین مسائل از زبان رسانه های دشمن با دروغ و بزرگنمایی مطرح خواهد شد.

وی تصریح کرد: احزاب باید افراد نخبه را شناسایی و برای مدیریت کشور تربیت و کادر سازی کنند و هر حزبی که کادر قویتری را تربیت کند می تواند جایگاه بیشتری در کشور داشته باشد.

مقیمی اظهارداشت: هروقت خواستیم به احزاب کمک کنیم و یارانه بدهیم عده ای اعتراض کردند و ایراد گرفتند و هنگامی که یارانه احزاب قطع شد کسی اعتراض نکرد در حالی که همه احزاب باید عکس العمل نشان می دادند.

مسیر اصلاحات مستمر است

وی گفت: همیشه باید در مسیر اصلاحات حرکت کنیم و اگر از اصول خارج شدیم و فاصله گرفتیم باید با اصلاحات به مسیر اصلی بازگردیم و کشور را با کمک همدیگر بسازیم.

مقیمی اظهارداشت: از دولت، مجلس انتظار داریم به شکل گیری احزاب کمک کنند تا از این ظرفیت بخوبی استفاده شود.

قائم مقام وزیر کشور اظهارداشت: انتخابات هفتم اسفند ماه تجربه خوبی بود که احزاب نامزدهای خود را معرفی کردند و برای تبلیغات دهها هزارجلسه سخنرانی در سراسر کشور برگزار شد که فقط ۵ جلسه بر هم خورد که این آمار بیانگر نشاط و آرامش حاکم بر کشور بود که با رعایت مرقانون بدست آمد.

وی گفت: کار حزبی در کشور سخت است اما اگر مورد حمایت قرار گیرد می تواند در کادر سازی و تربیت مدیران آینده نقش مهمی ایفا کند.

خدمات دولت را زیر سوال نبریم

مقیمی اضافه کرد: نادیده گرفتن دستاوردهای برجام و کوچک شمردن این کار بزرگ بی انصافی است و اگر کمی منصف باشیم هرگز موفقیت تیم مذاکره کننده در برابر شش کشور تاثیرگذار جهان را زیر سوال نمی بریم.

وی بیان کرد: تک رقمی کردن تورم ۴۰ درصدی، کاهش نرخ سود بانکی، رشد ۳.۶ درصدی اقتصادی دستاوردهای ارزشمندی است که در بدترین شرایط مالی حاصل شده و اگر دو درصد از میزان بیکاری کم شده و در تولید گندم مستقل شده ایم باید خوشحال باشیم و قدردانی کنیم.

مقیمی گفت: دولت متعلق به همه مردم و گروههاست و همه باید کمک کنیم تا مشکلات کم شود و اداره کشور بهتر صورت گیرد.

قائم مقام وزیر کشور اضافه کرد: درآمد حاصل از حامل های انرژی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است در حالیکه دولت فقط برای یارانه ها باید ماهانه ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کند و یک تصمیم غلط چالش جدی امروز همه دولتمردان شده است.

وی گفت: کاهش قیمت نفت و درآمدها موحب شده بسیاری از طرحها نیمه تمام بماند و با همه تلاش شبانه روزی مشکلات متعدد است ولی دولت موفق عمل کرده و برای اولین بار تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن صادرات از واردات مثبت شده که باید مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه نمایندگان تشکلها و احزاب سیاسی استان دیدگاههای خود را در خصوص مسائل مختلف مطرح کردند.