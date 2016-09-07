به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه تخت عنوان نخستین نمایشگاه بین‌المللی خودرو و قطعات و صنایع وابسته به آن در ارومیه با حضور شرکت های خودروساز ایرانی سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور و نمایندگان خودروساز های جهانی میتسوبیشی ژاپن، ام وی ام چین و اس سانگ یونگ کره جنوبی و ده ها شرکت قطعه ساز در محل دائمی نمایشگاه های ارومیه برگزار می شود.

در این نمایشگاه که طی روزهای ۱۶ الی ۱۹ شهریور ماه از ساعات ۱۷ تا ۲۳ عصر پذیرای حضور علاقمندان خواهد بود ۱۱۰ گروه خودرویی آخرین محصولات و دستاوردهای خودرویی خود را در معرض فروش و نمایش گذاشته اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: نخستین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته در دو فضای سرپوشیده این نمایشگاه ۱۰ هزار مترمربع و فضای باز نمایشگاهی نیز یک هزار و ۲۰۰ متر مربع دایر شده است.

جعفرصادق اسکندری ادامه داد: در این نمایشگاه تولیدکنندگان خودروی سنگین و سبک، تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو و واردکنندگان خودرو و قطعات وابسته به آن در این نمایشگاه حضور دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی اظهار داشت: تعداد مشارکت کنندگان ۱۱۰ واحد و استان‌های مشارکت کننده نیز ۱۱ استان بوده و در این زمینه استان تهران با ۵۹ واحد و آذربایجان‌غربی با ۲۰ واحد بیشترین استان‌های مشارکت کننده هستند.

اسکندری عنوان کرد: در این نمایشگاه از استان هایی نظیر تهران، آذربایجان‌غربی و شرقی، مرکزی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان و اصفهان حضور دارند.

مدیر برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه در خصوص این نمایشگاه گفت: نمایشگاه صنعت خودرو ارومیه اولین نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو در استان آذربایجان غربی است و نمایشگاه های قبلی، تخصصی صنعت خودرو نبوده و در قالب نمایشگاه های صنعتی و بازرگانی در مجموعه نمایشگاهی ارومیه برگزار شده است.

علیرضا عاجزی در خصوص حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد: رویکرد ما در نمایشگاه عمل به شعار امسال یعنی " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " است، استان آذربایجان غربی استانی دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار بالا برای سرمایه گذاری است و معاونت سرمایه گذاری استانداری استان در تلاش و تکاپو است تا شرایطی فراهم شود که خودروسازها هم بتوانند در استان سایت تولید خودرو داشته باشند.

وی بیان کرد: عمده فعالیت نمایشگاه در دو بخش خودرو و قطعات است که بخش خودرو شامل خودروهای سبک و سنگین است و بخش قطعات شامل قطعات، لوازم یدکی و خدمات جانبی است، بخشی از این قطعات مربوط به قطعه سازان داخلی و بخشی دیگر مربوط به قطعه سازان خارجی است.

این نمایشگاه تا ۱۹ شهریورماه امسال در پارک جنگلی محل نمایشگاه های دایمی ارومیه دایر است.