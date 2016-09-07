آموزش و پرورش نقش محوری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی کبیری عصر سه شنبه در نشست مدیران مدارس شهرستان خوی که در سالن همایش اداره ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امروز یکی از وظایف و آموزش و پرورش تعلیم و پرورش عقل است و اگر مربی ارتقا عقلانیت و خردورزی پیدا نکند، فرآیند تعلیم و تربیت اتفاق نمی‌افتد و البته هدف از عقلانیت، عقلانیت عملی بوده که غایت تعلیم و تربیت است و اگر اتفاق نیافتد باعث ایجاد معضلاتی می‌شود که در حال حاضر دچار هستیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نگاهی در جامعه وجود دارد که یک نگاه بیرونی است اما تنها نگاه محض به بیرون یک مانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و این نگاه باید به یک نگاه درون زا تبدیل شود چرا که اقتصاد مقاومتی یک امر درون زاست.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برجسته‌ترین عنصر اقتصاد مقاومتی نقش مردم در این جریان است و آموزش و پرورش نیز با گفتمان‌سازی و تقویت فرهنگ جهادی نقش محوری دارد.

کبیری بیان داشت:طراحی و ترویج الگوی مشخص سبک زندگی، تاکید بر گفتمان‌سازی با برنامه‌ریزی پنهان و فرهنگسازی در مقوله کار آفرینی از راه‌های کلیدهای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.

در ادامه جلسه مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی تصریح کرد: رفتارهای فرهنگی از معلمان به دانش‌آموزان منتقل می‌شود و معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش باید بیشتر مراقب رفتارهای خود در مکان‌های آموزشی باشند.

قدیر محمدی افزود: امسال بیش از ۱۴۰ نوع کتاب درسی تالیف شده است و محیط زیست، تفکر و سواد رسانه‌ای و کارآفرینی به ترتیب از بحث‌های اولیت‌دار کتاب‌های جدیدالتالیف هستند که مدیران باید حداقل برای یک بار هر کتاب جدید تالیف را مطالعه کنند.

وی با اشاره به مباحث سی و سومین اجلاس رئسای آموزش و پرورش اظهار داشت: شعار سی و سومین اجلاس رئسای آموزش و پرورش"آموزش و پرورش کانون خلق دنیای آینده" بود و در این اجلاس در خصوص نظام جدید آموزشی بحث شد و گفته شد که کار کارشناسی مطلوب در این زمینه به خوبی انجام نپذیرفته است و تغییر ساختار آموزشی نهادی به این عظمت نباید با عجله انجام می‌گرفت.