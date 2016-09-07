ماموران پلیس اصفهان به زبان انگلیسی مسلط می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: استان اصفهان به عنوان یکی از استان های مهم کشور در بحث گردشگری مطرح است و می تواند به عنوان گذر اقتصادی و فرهنگی و انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی به سایر نقاط جهان نقش ایفا کند.

وی افزود: با توجه به اینکه استان اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی و تمدن ایران اسلامی نام گذاری شده این استان می تواند بهترین گزینه برای انتقال فرهنگ ایران اسلامی از طریق گردشگران خارجی که به کشور ما سفر می کنند به سایر نقاط جهان باشد و در زمینه حضور این گردشگران پلیس نیز می بایست به وظایف خود عمل کند که در این راستا پلیس اصفهان برای اولین بار در سطح نیروی انتظامی اقدام به راه اندازی پلیس گردشگری کرد.

وی گفت: گردشگران خارجی از زمانی که وارد استان می شوند تا زمانی که این استان را ترک می کنند تحت کنترل و نظارت پلیس گردشگری قرار دارند و تامین امنیت و ارائه خدمات انتظامی به آنان جزو وظایف اصلی پلیس گردشگری است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به نظرسنجی های دوره ای از گردشگران خارجی گفت: در همین راستا مرتب از گردشگران خارجی در خصوص میزان رضایت آنها از امنیت استان نظرسنجی می شود که به اتفاق، تمام گردشگران خارجی از امنیت استان اصفهان ابراز رضایت کرده و آن را از مهمترین و بارزترین شاخصه های توسعه گردشگری کشور ما نام برده اند.

وی افزود: همچنین درتورهای گردشگری که به اصفهان سفر می کنند در پاسخ به سوالات مسئولان گردشگری نیز همواره پلیس را به عنوان یکی از نهادهای مهم جمهوری اسلامی که تعامل خوبی با گردشگران داشته معرفی می کنند و از دیدن پلیس و ارتباط و تعامل با آن به عنوان بهترین خاطره در زمان سفر خود یاد می کنند.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه انتقال فرهنگ نظام و انقلاب به گردشگران خارجی از دیگر وظایف پلیس گردشگری است گفت: سعی کردیم که این پلیس متفاوت با سایر پلیس ها باشد و با لباس تشریفات در بین گردشگران حاضر شده با آنها خوش و بش کرده و ضمن معرفی پلیس ایران به تشریح فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران اسلامی برای آنها نیز بپردازند.

سردار آقاخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ماموران پلیس اصفهان مسلط به زبان انگلیسی هستند یا خیر؟ گفت: در مرحله اول تمام نیروهای پلیس گردشگری و سایر اماکنی که با گردشگران در ارتباط هستند مانند گذرنامه به زبان های خارجی مسلط هستند و در مرحله بعد تسلط تمام ماموران پلیس استان به خصوص ماموران کلانتری ها به زبان انگلیسی به عنوان یکی از موضوعات ارتقای توان و دانش کارکنان در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص راه اندازی پلیس گردشگری در سایر نقاط استان نیزگفت: هم اکنون پلیس گردشگری به طور اختصاصی علاوه بر اصفهان در شهرستان کاشان نیزراه اندازی شده اما به لحاظ اینکه استان اصفهان در زمینه گردشگری به دو بخش سیاحتی و زیارتی تقسیم شده است سعی خواهیم کرد تا در تمام این اماکن حد اقل یک پلیس گردشگری را داشته باشیم.