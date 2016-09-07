به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی شامگاه سه شنبه در آیین افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و بازرگانی استان همدان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید که دولت عقلانیت است، برای هنر و صنایع دستی کشور اهمیت خاصی قائل است، گفت: باید توجه به این بخش مدنظر باشد.

عراقی با بیان اینکه دولت در کنار هنرمندان صنایع دستی قرار دارد و هر اقدامی که در راستای ارتقای صنایع دستی و حفظ آن نیاز است را انجام خواهد داد، گفت: توسعه هنر صنایع دستی بستر ساز ایجاد اشتغال در جامعه است.

وی با بیان اینکه صنایع‌دستی همدان بخش مهمی در مسیر توسعه و اشتغالزایی در این استان محسوب می شود، گفت: باید برای رفع مشکلات هر صنفی با دستگاه‌های مرتبط جلساتی برگزار کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با تاکید بر اینکه توجه به صنایع دستی از بسترهای ایجاد اشتغال در کشور است، گفت: حمایت از این بخش از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

عراقی با تاکید بر اینکه برندسازی صنایع‌دستی استان همدان باید به عنوان اولویت محسوب شود، گفت: صرف هزینه برای تبلیغات نه تنها هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری است.