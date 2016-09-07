۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۷:۲۹

نتانیاهو: آماده دیدار با «محمود عباس» هستم؛ اما بدون پیش‌شرط

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن اعلام آمادگی برای دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت: اگر عباس برای این دیدار جدی است، نباید پیش شرط مطرح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی از آمادگی خود برای دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: آماده ام تا در هر زمان و مکان با عباس دیدار کنم، اما برگزاری این دیدار باید بدون مطرح شدن هرگونه پیش شرط انجام شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین اظهار داشت: برای من مهم نیست که این دیدار در روسیه یا هر کشور دیگری انجام شود و این مسأله را به مقامات روسی اطلاع دادم.

نتانیاهو در ادامه افزود: اگر عباس برای مذاکرات مستقیم با ما آمادگی کامل دارد نباید برای انجام دیدار دوجانبه شروطی مانند آزادی اسرای فلسطینی را مطرح کند. هرگونه دیدار میان دو طرف باید بدون مطرح کردن پیش شرط انجام شود.

