تصادف در جاده های زنجان پنج کشته و مصدوم بر جای گذاشت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: ساعت ۲۰ شامگاه سه شنبه واژگونی خودرو پراید در محور خدابنده به زنجان کیلومتر چهار یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت که حال مصدومین وخیم گزارش شده است.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را نکردن توجه به جلو و نبستن کمربند ایمنی عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین از وقوع یک فقره تصادف دیگر در ساعت ۲۲.۳۰ شامگاه سه شنبه در آزاد راه زنجان به قزوین کیلومتر ۴۰ خبر دادو افزود: در این تصادف چهار دستگاه پراید، پژو پارس، پژو ۴۰۵ و سمند با هم برخورد کردند که خوشبختانه مورد فوتی نداشت و تنها یک نفر مصدوم شده است.

شیر محمدی علت اصلی وقوع این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه و توجه نکردن به جلو عنوان کرد.

وی همچنین از وقوع یک فقره تصادف دیگر در آزاد راه زنجان به قزوین کیلومتر۷۰ خبر دادو افزود: برخورد خودرو پژو با ال ۹۰ باعث فوت یک نفر و مصدوم شدن یک نفر دیگر شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ عنوان کرد.