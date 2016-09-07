آتش بس فوری در سوریه دور از انتظار است/پیشرفت در مذاکره با مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مارک تونر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از حصول پیشرفت در مذاکرات واشنگتن- مسکو برای حل بحران سوریه خبر داد و در عین حال از تردید به امکان برقراری آتش بس فوری در این کشور سخن گفت.

در حالی که آمریکا همچنان بر سر حمایت از دولت «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه و نیروهای وابسته به وی با روسیه اختلاف نظر دارد؛ تونر در اظهاراتی گفت: حس مداوم حصول پیشرفت در مذاکرات فیمابین وجود دارد و بر این باوریم که در مذاکره بر سر پاره ای از مسائل باقی مانده با پیشرفت همراه بوده ایم که البته این به معنای حل و فصل کامل مسائل نیست.

وی همچنین از احتمال ملاقات قریب الوقوع «جان کری» و «سرگئی لاوروف» وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه خبر داد حال آنکه دقیقا زمان مشخصی را برای این رویداد اعلام نکرد و به عبارت «خیلی زود» اکتفا کرد.

تونر در ادامه تاکید کرد که لازمه هرگونه توافقی ارائه راهکار مشخص برای اجرای آن است و البته نباید انتظار داشت که خصومت ها درجا خاتمه یابد.

وی در این باره گفت: آنچه که دنبال می کنیم، ترسیم راهی مشخص برای برقراری آتش بس سراسری است حال این آتش بس طی یک شب اتفاق بیفتد یا ظرف چند روز، مسئله ای است که باید به آن رسیدگی شود.

ناگفته نماند که پیشتر «باراک اوباما» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهور آمریکا و روسیه پس از دیداری که اواخر هفته گذشته در حاشیه نشست جی ۲۰ در کشور چین داشتند، از احتمال توافق دو کشور بر سر حل وفصل بحران سوریه طی مدت زمانی کوتاه خبر دادند.

بعد از این دیدار، پوتین با تأکید بر اینکه مسکو و واشنگتن در «یک مسیر درست» در حال حرکت هستند، تاکید کرد که وزارت امور خارجه روسیه به رهبری «سرگئی لاوروف» با همکاری «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا بر روی توافقات اولیه ای که میان دو رئیس جمهور بر سر حل بحران سوریه حاصل شده است، کار خواهند کرد.