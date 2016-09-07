تنها راه حل مسئله کشمیر انجام مذاکرات با پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «ای اس دولت» رئیس سابق سازمان اطلاعات هند «را» گفت: تنها راه حل مسئله کشمیر انجام مذاکرات با دولت پاکستان است و دهلی نو باید با اسلام آباد به مذاکره بپردازد.

وی در ادامه افزود: دولت هند در موضوع ایالت بلوچستان پاکستان می تواند مداخله کند اما با دخالت در این موضوع مسئله کشمیر حل و فصل نمی شود.

رئیس سازمان اطلاعات هند در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر دولت هند راه غیر متعارفی را در منطقه کشمیر در پیش گرفته است و وضعیت این منطقه از وضعیتی که در سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ داشت، بدتر شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: پس از کشته شدن «برهان وانی» فرمانده حزب المجاهدین کشمیر نا آرامی ها در این منطقه افزایش یافته است. نسل جوان کشمیر در سایه نا آرامی های سال ۱۹۹۰ میلادی رشد یافته است و می داند که آینده خوبی در انتظار او نیست. دولت هند با مداخله در منطقه کشمیر خشم و انزجار مسلمانان این منطقه را برانگیخته است. «محبوبه مفتی» سروزیر جامو و کشمیر از حل بحران کشمیر عاجز و درمانده است.

ای اس دولت تاکید کرد: دولت هند چاره ای به جز انجام مذاکرات ندارد و باید با دولت اسلام آباد در مورد مسئله کشمیر وارد مذاکره شود.