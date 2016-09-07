واحدهای صنعتی در زنجان ورودی به بخش ورزش ندارند

سید ارسلان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد ورزشکاران سازمان یافته در استان زنجان رابیش از ۴۲ هزارنفرعنوان کردو افزود: از این تعداد بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۴ نفر از این ورزشکاران بیمه هستند.

وی به توسعه فضای ورزشی در استان زنجان اشاره کرد وگفت: فضاهای ورزشی عمومی در آینده افتتاح می شودو در حال حاضر ۲۲۰ فضای ورزشی در استان وجوددارد که تعدادی از آنها فرسوده است.

حسینی تصریح کرد: امسال فضاهای ورزشی در استان زنجان توسعه می یاید چرا که توجه به این امر مهم باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود و حضور جوانان در حوزه ورزش از معضلات اجتماعی جلوگیری می‌کند و این اداره کل به حوزه ورزش جوانان تاکید جدی دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: یک‌سوم از جمعیت استان زنجان را جوانان تشکیل می‌دهند و باید برای مطالبات به‌حق آنها راهکارهای کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد.

حسینی ورود بخش خصوصی را در حوزه ورزش را بسیار کم اعلام کرد و افزود: واحدهای صنعتی ورودی به بخش ورزش ندارند.

وی از وجود ۲۲ طرح ملی در استان زنجان خبر داد وافزود: مشکل اساسی ورزش استان زنجان نبود اسپانسر سطح بالا است و ورود بخش خصوصی و صنعت به عرصه حمایت مالی از ورزش کم‌رنگ است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان تاکید کرد: ورزش را نباید تنها در برگزاری لیگ‌های ورزشی دید و در استان حمایت بخش خصوصی از ورزش قهرمانی وجود دارد ولی در قالب لیگ‌ها این حمایت وجود ندارد و ما ورزش را لیگ نمی‌بینیم و برنامه‌های متعددی برای توسعه ورزشی استان داریم.