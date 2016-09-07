دلایل تمایل روسیه به پیروزی ترامپ از نگاه کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «هیلاری کلینتون» با متهم کردن روسیه به مداخله در امور انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گفت «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه پیروزی دونالد ترامپ در رای‌گیری ماه نوامبر را یک عامل بی‌ثبات‌ کننده می‌بیند که می‌تواند آمریکا را تضعیف کرده و منافع روسیه را تحکیم کند.

کلینتون گفت: هرگز ندیده بودیم که نامزدی از یک حزب مهم ما روس‌ها را به هک کردن ترغیب کند و این تقریبا غیر قابل تصور است. من از همه، دموکرات‌ها، جمهوریخواهان و حزب مستقل می‌خواهم که تهدید واقعی که این امر نشان می‌دهد، درک کنند.

کلینتون در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اقدامات روسیه جنگ سایبری است، گفت: خیلی مایل نیستم که کلمه جنگ را برای آن به کار ببرم. از نظر من هک شدن کمیته ملی دموکرات تهدیدی از سوی یک قدرت خارجی متخاصم است.