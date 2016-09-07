مناسبات دفاعی واشنگتن و مانیل دیرینه و پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا پس از سخنان توهین آمیز رئیس جمهوری فیلیپین علیه همتای آمریکایی خود اظهار داشت: روابط دفاعی میان آمریکا- فیلیپین مستحکم بوده و هست.

وی با دیرینه خواندن مناسبات واشنگتن و مانیل تصریح کرد: روابط دو کشور می تواند همچنان با قدرت کنونی پیش برده شود.

وزیر دفاع آمریکا همچنین افزود: وزیر دفاع فیلیپین نسبت به آنچه که میان دو کشور می گذرد اطلاعات خوب و جامعی دارد.

«رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین دو روز گذشته به «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا نسبتی توهین آمیز داده بود که روز گذشته از گفته خود عذرخواهی کرد.