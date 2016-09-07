۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۱۳

اشتون کارتر:

مناسبات دفاعی واشنگتن و مانیل دیرینه و پایدار است

وزیر دفاع آمریکا از پایدار و دیرینه بودن روابط کشورش با فیلیپین سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا پس از سخنان توهین آمیز رئیس جمهوری فیلیپین علیه همتای آمریکایی خود اظهار داشت: روابط دفاعی میان آمریکا- فیلیپین مستحکم بوده و هست. 

وی با دیرینه خواندن مناسبات واشنگتن و مانیل تصریح کرد: روابط دو کشور می تواند همچنان با قدرت کنونی پیش برده شود.

وزیر دفاع آمریکا همچنین افزود: وزیر دفاع فیلیپین نسبت به آنچه که میان دو کشور می گذرد اطلاعات خوب و جامعی دارد.

«رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین دو روز گذشته به  «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا نسبتی توهین آمیز داده بود که روز گذشته از گفته خود عذرخواهی کرد.

شقایق لامع زاده

