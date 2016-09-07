کردستان مهد موسیقی اصیل و غنی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، علی محمد مرادی نماینده مردم قروه ودهگلان در اختتامیه جشنواره موسیقی لیلاخ در پارک لاله شهر دهگلان اظهار داشت: موسیقی یکی از کهن ترین فرهنگ بشری و نیروی محرکه فرهنگ هر ملت است.

وی افزود: موسیقی بیان کننده احساسات و تمایلات و هویت یک ملت است و موسیقی کردی در طول تاریخ فراز و نشیب داشته و امروز به جایی رسیده که به ما غنای فکری و فرهنگی بخشیده است.

مرادی گفت: ملتهای که فرهنگ غنی دارند دارای موسیقی غنی هستند و موسیقی باید پله ای برای کمک به فرهنگ باشد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: موسیقی زبان مشترک تمام مردم دنیاست و ما اگر بخواهیم فرهنگ خود را ارتقاء دهیم باید به موسیقی و هنر بسیار ارج نهیم.

وی کردستان را مهد موسیقی غنی و اصیل دانست و گفت: استان کردستان از جمله استان‌هایی است که در مسائل فولکلور منطقه در حوزه موسیقی‌های محلی و منطقه‌ای غنی و قوی است.

نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موسیقی محلی لیلاخ با تاریخی دیرینه دارای سبک خاص و برای همه منطقه شناخته شده و مهد موسیقی کهن کردستان است.

مرادی در پایان توجه ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره موسیقی لیلاخ را نشان از بینش بلند به هنرموسیقی این خطه دانست و گفت: انتظار می رود اعتبار مورد نیاز برای برگزاری این جشنواره در بودجه سالیانه استان گنجانده شود تا بدونه دغدغه و با آرمش و تامل ببشتری نسبت به برگزاری این جشنواربرنامه ریزی واقدام کرد.

این جشنواره با حضور۲۵ گروه از استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی در فضای زیبای پارک لاله شهر دهگلان با حضورحدود ۳۰ هزار نفرمردم با فرهنگ و مهمان نواز در دو روز برگزارشد.