نوسانات قیمت طلا در پاییز/اعیاد پیش رو تاثیری در قیمت نداشتند

محمد کشتی‌آرای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آینده بازار طلای ایران بستگی به وضعیت بازارهای جهانی دارد و در این خصوص نیز، بازار ایران مستقل عمل نمی‌کند و تابعی از بازارهای جهانی است؛ این بازارها هم طی ماههای اخیر دستخوش تغییراتی هستند که معمولا طبیعی است و مرتبط با شاخص‌های اقتصادی و یا اتفاقات سیاسی و اقتصادی است که در حوزه‌های مختلف دنیا پیش می‌آید.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: به طور معمول در پاییز هر سال به چند دلیل، نوسانات قیمت طلا بیشتر می‌شود؛ اول اینکه بیشترین تعداد جشنواره‌ها و نمایشگاههای طلای دنیا در فصل پاییز برگزار می‌شود و در این فصل که سه ماهه پایانی سال میلادی است، ضمن اینکه معمولا تسویه حساب‌ها و فعال شدن بازارهای نفتی رخ می‌دهد و بر همین اساس، در سه ماهه آینده، قیمت طلا، بیشترین نوسان را در طول سال دارد.

وی تصریح کرد: اینکه این نوسانات در جهت افزایش یا کاهش قیمت جهانی طلا و به تبع آن قیمت طلا و سکه در بازار ایران باشد، قابل پیش‌بینی نیست و تا درصد بالایی بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی دنیا دارد؛ به همین دلیل بازار ایران هم تحت این موقعیت، نوساناتی خواهد داشت.

به گفته کشتی‌آرای، اعیاد خاص پیش رو همچون قربان و غدیر تاثیر محسوسی در تقاضای بازار نداشته و بنابراین نوسانات قیمت سکه و طلا در این میان، مشهود نیست.