"ترین"های کاروان ورزش ایران در پاراالمپیک/ «کهنسال» جوانترین عضو!

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان جوان "ترین" اعضای کاروان ایران را محدثه کهنسال و محمد فتحی گنجی به خود اختصاص داده اند. این دو ورزشکار با هفده سال سن به ترتیب در رشته های تیر و کمان و دو ومیدانی در روزهای آتی به مصاف حریفان خود می روند و با کسب تجربه از این میدان بزرگ برای درخشش در سالهای آتی آماده می شوند.



اسداله عظیمی نیز با ۵۷ سال سن مسن"ترین" ورزشکار کاروان محسوب می شود و در رشته دوومیدانی با حریفان خود روبرو خواهد شد. این ورزشکار پیشکسوت با روحیه‌ای مثال زدنی توانسته رکوردهای مورد نظر کادر فنی را در مسابقات انتخابی بدست آورد و با آمادگی خوب به آوردگاه پارالمپیک راه یابد.



مرتضی مهرزاد، ملی پوش تیم والیبال نشسته کشورمان با ۲ متر ۴۴ سانتی متر قد، نه تنها بلند قامت " ترین" ورزشکار کاروان است، بلکه بلند قامت "ترین" ورزشکار شرکت کننده در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ نیز به شمار می رود.



سیامند رحمان، ملی پوش دسته فوق سنگین تیم ملی وزنه برداری نیز مدت هاست عنوان قوی "ترین" مرد دارای معلولیت جهان را به نام خود ثبت کرده و قصد دارد این عنوان را با ثبت رکورد ۳۰۰ کیلوگرم در بازی های پارالمپیک ریو، جاودانه کند.



پیمان نصیری، ملی پوش تیم دو ومیدانی جانبازان و معلولین ایران نیز هم اکنون در بین اعضای کاروان، عنوان سریع " ترین" ورزشکار را دارد. وی در رقابت های پارالمپیک لندن ۲۰۱۲ توانست در رقابت های دو ۱۵۰۰ متر، کلاس T۲۰، با ثبت رکورد ۳ دقیقه و ۵۸ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه به عنوان قهرمانی و نشان طلا دست یابد و اولین ورزشکاری از ایران باشد که توانسته در مسابقات دو در ادوار مختلف المپیک و پارالمپیک نشان خوش رنگ طلا را از آن خود کند.



اما عنوان مدال آور "ترین" رشته به دو و میدانی می رسد که طی ۷ دوره حضورش در ادوار مختلف پارالمپیک به ۱۰۸ نشان رنگارنگ شامل ۳۰ طلا، ۱۸ نقره و ۲۳ برنز دست یافته و سهم مهمی در جایگاه ایران در جدول رده بندی مسابقات داشته است. تیم دو ومیدانی در این دوره از مسابقات نیز با ۲۷ ورزشکار حاضر شده که پر "تعداد" ترین تیم کاروان ایران نیز محسوب می شود.



تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران نیز پر افتخار" ترین" تیم والیبال نشسته جهان است که توانسته با ۵ دوره عنوان قهرمانی و ۲ دوره عنوان نایب قهرمانی در بازی های پارالمپیک رکوردی دست نیافتنی را به نام خود ثبت کند. در میان رشته های تیمی ایران در دوره های مختلف پارالمپیک نیز والیبال نشسته تنها تیمی است که موفق شده روی سکوی نخست پارالمپیک بایستد.



رشته قایقرانی اما جدید "ترین" رشته ی کاروان ایران است که برای اولین بار با تنها نماینده ی خود به بازی های پارالمپیک راه یافته است.



عنوان خوش اقبال "ترین" نیز به تیم فوتبال هفت نفره می رسد که با وجود کارشکنی دولت انگلستان در صدور ویزا برای شرکت در مسابقات جهانی و به دلیل عدم کسب سهمیه پارالمپیک، حضورش در بازی های ریو ۲۰۱۶ منتفی شده بود اما در آخرین روزهای باقی مانده به اعزام کاروان ایران، با خارج شدن روسیه از گردونه رقابت ها به حق خود رسید و با توجه به کسب عنوان قهرمانی از مسابقات انتخابی قهرمانی جهان دانمارک، پارالمپیکی شد.



کاروان ایران در برخی از رشته ها و ماده های ورزشی برای اولین بار نمایندگان خود را به بازی های پارالمپیک ریو اعزام کرده است که در این میان می توان به اولین حضور تیم ملی والیبال نشسته بانوان، اولین حضور رشته ی کامپوند ( زنان و مردان) ونیزکلاس W۱ در رشته ی تیر و کمان اشاره کرد.



تیم تیراندازی ایران نیز برای اولین بار در طول بازی های پارالمپیک در ماده ی تپانچه خفیف بادی ۵۰ متر نماینده خواهد داشت.



بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو، از ۷ تا ۱۸ سپتامبر در ۲۳ رشته ورزشی و با حضور نمایندگان ۱۷۸ کشور جهان برگزار خواهد شد. کاروان ایران نیز با ۱۱۱ ورزشکار در قالب ۱۲ رشته ورزشی در این مسابقات حضور یافته است.