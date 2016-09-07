۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۴

آغاز داوری جشنواره فیلم کوتاه «مدرسه»

داوری هنری و مردمی جشنواره فیلم کوتاه «مدرسه» آغاز شده و ۵۳۰ فیلم به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ۱۰ روز بررسی فیلم ها توسط هیات انتخاب چهارمین جشنواره فیلم کوتاه «مدرسه»، ۵۳۰ فیلم به بخش مسابقه این جشنواره راه یافتند و داوری هنری و مردمی برای این فیلم ها آغاز شد.

در بخش داوری مردمی هر یک از آثار جشنواره از ۷ جنبه جذابیت، تاثیرگذاری، داستان پردازی، بازی، فیلمبرداری، تدوین و کارگردانی مورد قضاوت قرار می گیرد و مخاطبان می توانند با ورود به سایت «هنر و ما» به آدرس honaroma.ir و پس از ثبت نام و ورود، با مشاهده هر فیلم آن را مورد ارزیابی و رتبه دهی قرار دهند.

همچنین دانش آموزانی که اثرشان به بخش مسابقه این دوره از جشنواره راه یافته است، می توانند با انتشار لینک فیلم خود از سایت «هنر و ما» در فضای مجازی به جمع آوری آرای مردمی برای اثرشان بپردازند.

در کنار داوری مردمی که در اختتامیه جشنواره رتبه های برتر اعلام می شوند، داوری هنری جشنواره نیز آغاز شده است که جزئیات آن نیز به زودی اعلام می شود.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه «مدرسه» در ۵ بخش فیلم‌‎های داستانی، مستند، علمی- آموزشی، انیمیشن و تیزر تبلیغاتی و با موضوع آزاد، در راستای طرح «شهاب» وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود. این جشنواره با هدف شناخت و هدایت دانش‌آموزان هنرمند و مستعد هنر به منظور پرورش استعدادها توسط مجامع اصلی هنری در سطح کشور، توسط موسسه «هنر و ما» و با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

عطیه موذن

