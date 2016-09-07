۴۵ نفر از نفرات برگزیده مسابقات قرآن کریم تجلیل شدند

احمد رضا مهرپرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پایان یافتن مسابقات چهارمین دوره قرآن کریم در دادگستری کل این استان و برگزاری مراسم اختتامیه این مسابقات، نفرات برگزیده این دوره از مسابقات شب گذشته طی مراسمی تجلیل شدند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات که دردو بخش خواهران و برادران ویژه کارکنان دادگستری، سازمان های تابعه و خانواده های آنان برگزار شد، شرکت کنندگان در رشته های مفاهیم، ترتیل، قرائت، حفظ موضوعی و حفظ دو جزء، پنج جزء، ده جزء و کل قرآن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مهرپرور با بیان اینکه ۱۸۳ نفر خواهر و برادر در این مسابقات شرکت کردند، اظهار کرد: در پایان ۴۵ نفر شامل ۲۴ نفر از برادران و ۲۱ نفر از خواهران به عنوان نفرات برگزیده معرفی و تجلیل شدند.

معاون فرهنگی دادگستری کل استان خراسان شمالی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات شمار شرکت کنندگان نسبت به سال قبل از رشد ۴۲ درصدی برخوردار بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد که برگزاری این مسابقات بتواند در راستای ترویج و تعمیم فرهنگ قرآنی و انس هرچه بیشتر خانواده ها با کلام وحی تاثیر گذار باشد.