  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۱۱

در کوهرنگ؛

خرس قهوه ای یکی از عشایر بختیاری را راهی بیمارستان کرد

خرس قهوه ای یکی از عشایر بختیاری را راهی بیمارستان کرد

شهرکرد- بخشدار دو آب صمصمامی کوهرنگ از حمله یک خرس قهوه ای به یکی از عشایر بختیاری خبر داد و گفت: این فرد، به علت شدت جراحات به بیمارستان انتقال داده شده است.

حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله یک خرس قهوه ای به یکی از عشایر بختیاری، عنوان کرد: یک خرس قهوه ای در منطقه دهستان دو آب صمصمامی به یکی از  عشایر بختیاری حمله کرد و این عشایر را از ناحیه دست و شکم زخمی کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون این چوپان عشایر در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد بستری است.

 بخشدار دو آب صمصمامی کوهرنگ ادامه داد: خرس ها در این منطقه طی سال های گذشته تاکنون افزایش پیدا کرده اند و  حدود دوماه گذشته نیز یک نفر در پی حمله خرس در این منطقه فوت کرد.

وی بیان کرد: محیط زیست باید در راستای افزایش امنیت مردم منطقه در خصوص حمله خرس ها اقدام قابل توجه ای انجام دهد.

کد مطلب 3763293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها