خرس قهوه ای یکی از عشایر بختیاری را راهی بیمارستان کرد

حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله یک خرس قهوه ای به یکی از عشایر بختیاری، عنوان کرد: یک خرس قهوه ای در منطقه دهستان دو آب صمصمامی به یکی از عشایر بختیاری حمله کرد و این عشایر را از ناحیه دست و شکم زخمی کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون این چوپان عشایر در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد بستری است.

بخشدار دو آب صمصمامی کوهرنگ ادامه داد: خرس ها در این منطقه طی سال های گذشته تاکنون افزایش پیدا کرده اند و حدود دوماه گذشته نیز یک نفر در پی حمله خرس در این منطقه فوت کرد.

وی بیان کرد: محیط زیست باید در راستای افزایش امنیت مردم منطقه در خصوص حمله خرس ها اقدام قابل توجه ای انجام دهد.