مراسم یادبود شهدای حادثه منا در کرمانشاه برگزار می شود

حجت الاسلام هادی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مراسم یادبود شهدای حادثه منا که پیش از این قرار بود در تاریخ ۱۸ شهریور ماه برگزار شود، روز یکشنبه هفته آینده مصادف با ۲۱ شهریور برگزار خواهد شد.

وی گفت: با توجه به برگزاری مراسم تشییع دو شهید مدافع حرم استان کرمانشاه در روز پنجشنبه برنامه مذکور به هفته آینده موکول شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مراسم یادبود شهدای حادثه منا از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه در مسجد الغدیر شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

عسگری از برگزاری برنامه نمادین برائت از مشرکین در مراسم مذکور با حضور حاجیان بازگشته از منای سال گذشته خبر داد.

این مسئول همچنین همچنین از برگزاری مراسم یاد بود شهدای منا در تمامی شهرستان های استان خبر داد و گفت: برگزاری مراسم دعای عرفه به یاد جانباختگان حادثه منا و برگزاری مراسم شبی با قرآن و شب خاطره با حضور حاجیان کرمانشاهی حاضر در مراسم حج سال گذشته از جمله دیگر برنامه های تدارک دیده شده امسال است.