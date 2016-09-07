حضور شرکت های معتبر در کردستان به جذب سرمایه گذاران کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، عبدالمحمد زاهدی در جریان بازدید از چند کارخانه و کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی دهگلان و ضمن حضور در کارخانه لاستیک بارز کردستان با بیان این مطلب افزود: وقتی چند واحد بزرگ صنعتی در منطقه ای ایجاد شود سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گدار و راه اندازی کارگاه های تولیدی می شوند.

وی حضور و سرمایه گذاری شرکت لاستیک سازی بارز را نشان از انگیزه ملی برای توسعه و رشد صنعت در کردستان دانست و اضافه کرد: شرکتی در حجم و اندازه لاستیک بارز می تواند پایه گزار فصلی نوین از صنعت در استان باشد.

زاهدی با بیان اینکه بی گمان در آینده سرمایه گذاران بیشتری به کردستان خواهند آمد، افزود: مدیران و سهامداران لاستیک بارز در سه مرحله اقدام به افزایش سرمایه خود برای راه اندازی و تسریع در روند این پروژه کرده اند که این مهم نشان از اهتمام جدی آنان است.

استاندار کردستان با بیان اینکه لاستیک بارز کردستان جزو نایاب ترین واحد هایی است که در حین احداث اقدام به تولید محصول نهایی کرده است، افزود: از این حیث این شرکت اقدامی ابتکاری و قابل توجه را انجام داده است.

وی بر همکاری و همراهی کامل دستگاه های اجرایی وکمک به حل موانع موجود بر سر راه این کارخانه تاکید کرد و اظهار داشت: از تمامی کسانی که به هر نحوی برای ایجاد کسب و کار و اشتغال در کردستان قدمی بر می دارد قدردانی می کنم.

کارخانه لاستیک بارز با سرمایه گذاری ۶۲۷ میلیارد تومانی گروه صنعتی بارز و اشتغال زایی مستقیم برای ۹۶۰ نفر که همگی ازنیروهای بومی شهرستان و استان تامین می گردد در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری نهایی می رسد.