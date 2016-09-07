۴ میلیارد ریال برای ایجاد صنایع تبدیلی در مهران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالصاحب طهماسبی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی و تصویب قطب های صنایع تبدیلی در مهران اظهار داشت: شهرستان مرزی مهران به لحاظ مرزی بودن از شرایط خوبی برای ایجاد صنایع تبدیلی و صادرات محصولات تولیدی برخوردار است.

وی افزود: باید از فرصت های این منطقه همچون تردد زائران در اربعین استفاده و ظرفیت های منطقه را برای ایجاد اشتغال ساماندهی کرد.

جانشین فرمانده سپاه امیر المومنین (ع) استان ایلام یادآور شد: نیاز داریم با گسترش همکاری با کشورهای همسایه ضمن تقویت اقتصاد مقاومتی درون زا از پتانسیل برون گرا که همان صادرات محصولات بومی است، شاهد رشد اقتصادی کشور شویم.

سرهنگ طهماسبی ادامه داد: همچنین می توانیم با بهره گیری از فناوری های روز سایر کشورها و تولید آنان در داخل کشور به رشد و شکوفایی کمک کنیم.

امام جمعه مهران نیز در این نشست گفت: اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی می تواند حائز اهمیت باشد.

حجت الاسلام روح الله ولدبیگی افزود: ثبات سیاسی و نظام اداری نیز از مولفه های اقتصاد مقاومتی است که با حضور نیروهای امنیتی در کشور این ثبات اقتصادی به منحصه ظهور رسیده است.

وی ادامه داد: دشمن با سلاح اقتصادی به جنگ ما آمده که با اتکا به خود در اقتصاد مقاومتی می توانیم بر دشمن پیروز شویم.