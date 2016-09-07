کتب درسی دانش آموزان در ۱۲۰ کتاب فروشی زنجان توزیع می شود

یعقوب‌علی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه توزیع کتاب افزود: امسال ۶۳ توزیع کننده کتاب درسی در شهرستان زنجان پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: امسال برای توزیع کتب درسی مقطع اول و دوم متوسطه در استان زنجان ۱۲۰ کتاب فروشی مجاز پیش بینی شده است و هزینه کتاب‌ها دقیقا قیمت روی جلد وجود دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در دریافت هزینه‌ها با متخلفان برخورد خواهد شد.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان زنجان گفت: همه تمهیدات و برنامه ریزی های لازم برای آغاز سال جدید تحصیلی در استان صورت گرفته و مشکل خاصی وجود ندارد.

عبادی تصریح کرد: ۱۵۰ قلم لوازم التحریر در کمیته نرخ گذاری مطرح شده است و قیمت ها ثبات لازم را دارند و قیمت ها افزایش پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه هنوز کتب درسی کلاس دهم توزیع نشده است، گفت: با توجه به تغییراتی که در محتوای کتب درسی کلاس دهم بوده توزیع این کتب در ۲۰ شهریورماه خواهد بود.

معاون پشتیبانی وتوسعه مدیریت آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: کتاب های درسی رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش نیز در سطح مدارس به دانش آموزان تحویل داده می شود.

عبادی افزود: کتاب‌های درسی به تعداد آمار دانش‌آموزان در انبار کتاب موجود است.