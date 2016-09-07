پیروزی تیم ملی مردان و شکست تیم ملی بانوان در دور پنجم مسابقات

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های المپیاد جهانی شطرنج که در باکو آذربایجان جریان دارد و در دور پنجم این رقابت ها، تیم ملی شطرنج مردان کشورمان به مصاف اسلواکی رفت و موفق شکست این تی را با نتیجه ٢/٥ بر ١/٥ شکست دهد. سه پیروزی ، یک تساوی و یک شکست و مجموع ۷ امتیاز حاصل کار نمایندگان مرد شطرنج ایران تا پایان دور پنجم این مسابقات بوده است.

در دور پنجم مسابقات المپیاد جهانی شطرنج اما نمایندگان کشورمان در تیم ملی بانوان متحمل شکست شدند. در این دور تیم ملی شطرنج بانوان ایران در مصاف با هلند با نتیجه ٢/٥ بر ١/٥ شکست خورد. بانوان ایران تا پایان دور پنجم این رقابتها با سه پیروزی و دو شکست ۶ امتیازی هستند.

مسابقات المپیاد جهانی شطرنج امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای دور ششم در باکو پیگیری ی شود. این رقابت ها تا ۲۳ شهریورماه ادامه خواهد خواهد داشت.