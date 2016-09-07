خرید ۴ میلیارد تجهیزات کارگاهی و آزمایشی برای واحد علوم تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد علوم تحقیقات، محمدحسین مدرسی گفت: خرید، تکمیل و تجهیز بیشتر آزمایشگاه های تخصصی از برنامه های سال جاری معاونت پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی است.

وی اظهار داشت: اساتید راهنما باید ضمن هدایت دانشجویان در انتخاب موضوعی کاربردی و دانش بنیان، با کنترل دقیق، در روند تدوین و تصحیح پروپوزال و رساله دانشجویان موثر باشند.

معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات از اعضای هیات علمی و مدیران گروه های این واحد خواست تلاش خود را در تالیف و انتشار کتب مرجع با توجه به ظرفیت موجود این واحد دانشگاهی از نظر برخورداری از اساتید مطرح کشور، به کار گیرند.

مدرسی تاکید کرد: ارتقای سطح اجرای پروژه های برون دانشگاهی از طریق امضای تفاهم نامه ها با ارگان های مختلف و بهره گیری از ایده پردازی های دانشجویان در شرکت های دانش بنیان در دستور کار این معاونت قرار دارد.