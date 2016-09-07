  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۵

معاون پژوهشی دانشگاه خبرداد:

خرید ۴ میلیارد تجهیزات کارگاهی و آزمایشی برای واحد علوم تحقیقات

خرید ۴ میلیارد تجهیزات کارگاهی و آزمایشی برای واحد علوم تحقیقات

معاون پژوهشی واحد علوم تحقیقات گفت: سال گذشته بیش از ۴ میلیارد تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی برای این واحد دانشگاهی خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد علوم تحقیقات، محمدحسین مدرسی گفت: خرید، تکمیل و تجهیز بیشتر آزمایشگاه های تخصصی از برنامه های سال جاری معاونت پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی است.  

وی اظهار داشت: اساتید راهنما باید ضمن هدایت دانشجویان در انتخاب موضوعی کاربردی و دانش بنیان، با کنترل دقیق، در روند تدوین و تصحیح پروپوزال و رساله دانشجویان موثر باشند.

معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات از اعضای هیات علمی و مدیران گروه های این واحد خواست تلاش خود را در تالیف و انتشار کتب مرجع با توجه به ظرفیت موجود این واحد دانشگاهی از نظر برخورداری از اساتید مطرح کشور، به کار گیرند.

مدرسی تاکید کرد: ارتقای سطح اجرای پروژه های برون دانشگاهی از طریق امضای تفاهم نامه ها با ارگان های مختلف و بهره گیری از ایده پردازی های دانشجویان در شرکت های دانش بنیان در دستور کار این معاونت قرار دارد.

کد مطلب 3763316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها