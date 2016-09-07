سنتهای غلط ازدواج باید اصلاح شود/لزوم ایجاد صندوق حمایت از ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، علیرضا رادفر سه شنبه شب در سومین نشست جوانان و مسئولین که با موضوع ازدواج جوانان برگزار شد، گفت: خوشبختانه امروز شاهد هستیم که جوانان ما اظهار نظر می کنند و مطالبات و دغدغه هایشان را مطرح و با مسئولین در میان می گذارند، این امر مطمئنا ما در رسیدن به نقطه هدفمان که رفع مسائل و مشکلات جوانان است بیش از پیش کمک و یاری خواهد کرد.

وی اضافه کرد: جامعه ای رشد و توسعه می یابد که مردم و بویژه جوانانش سوال می کنند و مطالباتشان را مطرح و آنها را پیگیری می کنند، چرا که مطرح کردن مسائل و مشکلات از سوی جوانان می تواند در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مسئولان تاثیرگذار باشد و آنها را در اتخاذ راهکارهای مثبت و موثر برای رفع مسائل و معضلات حوزه جوانان کمک کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: ما معتقدیم که باید حرف جوانان و مسائل و مشکلات جوانان را از زبان خود آنها شنید و از نقطه نظرات و دیدگاههای آنان برای برطرف کردن موانع و مشکلات پیش روی جوانان بعنوان سرمایه های ارزشمند این کشور استفاده کرد.

وی افزود: دولت نیز در همین راستا تمام توان و تلاش خود را برای رفع مشکلات جوانان بکار گرفته اما این تلاش ها و اقدامات کافی نیست و لازم است خود جوانان هم پای کار بیایند و وارد عرصه اقدام و عمل شوند.

رادفر در ادامه به مشکلات و موانع ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: آنچه که امروز ازدواج جوانان را بیشتر با مشکل مواجه کرده بیشتر مربوط به مسائل فرهنگی است تا اقتصادی و لازم است که خود جوانان برای اصلاح برخی رویه های غلط که در فرهنگ عمومی رسوخ کرده اهتمام داشته باشند.

وی افزود: امروز جوان ما متاسفانه همه چیز را در همان اول زندگی و یا کار می خواهد، مثلا وقتی جوانی بعنوان یک بازاری کار خود را آغاز می کند انتظار دارد که در کوتاهترین زمان ممکن صاحب ثروت چشمگیری شود لذا این مسائل نیز می تواند برای جوانان مشکل ساز باشد و باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی سخت گیری خانواده ها و والدین را از دیگر موانع ازدواج جوانان عنوان کرد و بر ضرورت شکل گیری یک عزم عمومی برای اصلاح این فرهنگ غلط از سوی خانواده ها و بویژه خود جوانان تاکید کرد.

رادفر همچنین استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای فرهنگسازی تسهیل ازدواج جوانان و ارائه الگو از زوج های موفق را مورد تاکید قرار داد و گفت: این فرهنگسازی و فضاسازی عمومی را باید خود جوانان شروع کنند و دولت هم بدون تردید از این نوع حرکت های مثبت و موثر فرهنگی حمایت می کند.

وی با بیان اینکه تمامی مطالبات و مسائل مطروحه در نشست جوانان با مسئولین به مقام عالی استان و وزارت کشور منتقل می شود نیز گفت: امیدواریم با تلاش و همفکری مسئولان و خود جوانان بتوانیم در جهت رفع مشکلات پیش روی جوانان گام های اساسی برداریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: باید اعتراف کرد که در حوزه جوانان کم کار شده است اما امروز دولت تمام تلاش خود را بکار گرفته تا این عقب ماندگی ها جبران شود.

تشویق جوانان به ازدواج و آسان گیری مقوله ازدواج جوانان از سوی والدین آنها، رفتن به سمت باورهای دینی و تکیه بر ارزش های اسلامی، بررسی مسائل و مشکلات جوانان بصورت کاملا علمی و کارشناسی و ارائه آموزش و مشاوره های پیش از ازدواج به جوانان نیز از دیگر موارد مورد اشاره و تاکید دکتر رادفر در این نشست بود.

وی همچنین از پیگیری برای ایجاد صندوق حمایت از ازدواج جوانان خبر داد و گفت: طرح راه اندازی این صندوق در حال تدوین و نهایی شدن است که پس از اتمام مراحل و آماده شدن پروپوزال، آن را بعنوان یک پیشنهاد و بعنوان یک مطالبه از سوی خود جوانان به وزارت کشور ارسال خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی هم در این جلسه از انعکاس مسائل مطروحه در نشست های جوانان و مسئولین به مقام عالی استان خبر داد و گفت: استاندار نیز با مطالعه تمامی موارد و مطالبات مطرح شده از سوی جوانان، دستوراتی را برای پیگیری و رفع مسائل و مشکلات مطروحه صادرکرده است که امیدواریم با همت و اهتمام مدیران اجرایی و فرهنگی استان بتوانیم بخشی از مشکلات را رفع کنیم.

هوشنگ عطاپور همچنین با تقدیر از تلاش ها و اقدامات خوب سمن های حوزه جوانان در استان اظهار کرد: خوشبختانه استان آذربایجان غربی بخاطر وجود جوانان فعال و با انگیزه و همچنین تلاش های بی وقفه سمن ها برای پیگیری رفع مسائل و مشکلات جوانان جزو استان های پیشتاز در این زمینه است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی در ادامه از فرمانداران نیز خواست جلسات و نشست های جوانان و مسئولین را در شهرستان ها نیز برگزار کنند.

در این نشست همچنین تعدادی از جوانان استان مطالبات، دیدگاهها و مشکلات پیش روی جوانان بویژه در امر ازدواج را با مسئولان حاضر در جلسه در میان گذاشتند و مدیران نیز به سوالات مطروحه پاسخ دادند.

ارائه مشاوره های پیش از ازدواج به جوانان، رسیدگی به وضعیت جوانان معلولی که در ازدواج با مشکل مواجه هستند، تشکیل کارگروه و دبیرخانه با محوریت ازدواج جوانان، ایجادو اجرای طرح های تشویقی برای ترغیب جوانان به ازدواج، تسهیل در ارائه وام های اشتغال و تسهیلات ازدواج به جوانان، مقابله با سنت های غلط در ازدواج، برگزاری دوره های آموزشی رایگان و آموزش مهارت های زندگی و همسرداری به جوانان و زوج های جوان، از جمله موارد، موضوعات و خواسته های جوانان در این نشست بود.

هم راستا شدن توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی برای رفع مسائل و مشکلات جوانان، توجه به جوانانی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند و با آسیب های اجتماعی بیشتری روبرو هستند، تشکیل اتاق فکر با هدف چاره اندیشی و تسهیل ازدواج جوانان، اطلاع رسانی و فرهنگسازی مناسب در رسانه ها با هدف تسهیل و عدم سخت گیری خانواده ها برای ازدواج جوانان نیز از دیگر موارد، موضوعات و خواسته های جوانان در این نشست بود.