حاکمیت دو خشکسالی هیدرولوژیک و هواشناسی بر اصفهان در سالجاری

حسن خدابخش در گفت‌وگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: در پیش‌بینی‌های فصلی امسال شرایط ارتفاع لایه تراز میانی جو را داریم و همگام با همان شرایط موسمی شمال اقیانوس هند بوده که این وضعیت باعث افزایش دما شده است.

وی بیان داشت: در شرایط افزایش دما وضعیت با عبور سیستم‌های بارش‌زا مخالفت می‌کند و باعث می‌شود بارش‌ها به تاخیر بیفتد.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در همین هفته با تقویت ارتفاع دما حالت دما حفظ می‌شود بنابراین با گرم شدن هوا مواجهیم و بین یک تا دو درجه حداقل و حداکثر دما افزایش می‌یابد.

وی اعلام کرد: این افزایش دما در اواخر هفته به ویژه چهارشنبه و پنج‌شنبه ضعیف‌تر می‌شود.

خدابخش گفت: سال قبل شرایط موسمی را به این شدت نداشتیم و با تقویت النینو مواجه بودیم که باعث می‌شد شرایط سال گذشته شرایط خاص و شاهد بارندگی باشیم.

وی اعلام کرد: امسال به دلیل شرایط موسمی شاهد کاهش بارندگی‌ها بودیم به طوری که در نیمه اول امسال هیچ بارشی در سطح شهر اصفهان انجام نگرفت.

بارندگی‌ها در فصل پائیز با تاخیر آغاز می‌شود

وی بیان داشت: امسال به دلیل تغییر شرایط جوی، بارشی برای این روزها پیش بینی نمی شود و بارندگی ها در پاییز نیز با تاخیر خواهد بود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه امسال علاوه بر خشکسالی هواشناسی شاهد خشکسالی هیدرولوژیک نیز هستیم، اظهار داشت: این بدین معناست که با اتمام ذخایر آب سطحی و زیرسطحی، شرایط بحرانی آب بر شهر اصفهان حاکم می‌شود.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود وضعیت بارندگی در شهر اصفهان در حد نرمال و کمتر از نرمال باشد.

خدابخش در خصوص وضعیت آب و هوای این روزها گفت: تحلیل نقشه ‌های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتاً پایدار بر روی استان است.

وی اظهار داشت: بر این اساس وضعیت جوی تا آخر هفته در بیشتر مناطق استان به‌صورت صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان بیان داشت: در مناطق غربی و جنوبی استان گاهی افزایش ابر خواهیم داشت و در مناطق مرکزی غبار صبحگاهی نیز وجود خواهد داشت و نیز مناطق شرقی، شمال شرق و مرکزی شرایط کاهش بارش را شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت، اضافه کرد: هوای اصفهان امروز صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی، گاهی با وزش باد همراه است.