بازار حسرت در آستانه سال تحصیلی داغ شد/بخرید به نفع نیازمندان

خبرگزاری مهر- گروه استانها: عالیه نخعی: حکایت عجیبی است ... حکایت مهربانی ماه مهر، کمکم مهر میآید ... همان مهری که بعد از گذر از گرمای تابستان، بر دل عدهای لرزه میاندازد. آن دسته از کودکانی که هرساله در آستانه این ماه و بازگشایی مدارس دغدغهای از جنس فقر و تنگدستی بر دلهایشان رخنه میکند.
آنها هم دوست دارند زیبا بپوشند و نخستین روزهای مدرسهشان را با دفتری نو و مدادی با طرح عروسکی آغاز کنند. اما افسوس که دست بیرحم روزگار محرومیت را بر پیشانی آن ها حک کرده است.
کمتر از ۲۰ روز دیگر تا مهربانترین ماه مدرسه باقی مانده است، بازارهای بیرجند پر شده است از انواع کیف و کفش، دفتر، مداد و کتاب.
ماه مهر و نامهربانی هزاران حسرت
خیابانهای شهر بوی مدرسه را گرفتهاند، هر گوشهای را که نظاره میکنی جدیدترین لوازم تحریر، کیف و کفش و لباس با دنیای پر زرقوبرق نور در آمیختهاند و تو را به سمت خود فرامیخوانند، عدهای نیز بدون هیچ دغدغهای دست روی بهترین آنها میگذارند، اما در این میان عدهای هم هستند که به نان شبشان در ماندهاند و هر روز با حسرتی مضاعف تنها این وسایل را نظاره گر میشوند، همانهایی که دست پر مهر پدر سالهاست، سرشان را نوازش نداده و از ماه مهر و مهربانی تنها حسرتش را در ذهن آن باقی گذاشته است.
اما گویی کم نیستند انسانهایی که هنوز خورشید مهربانی در دلشان عبودیت میکند و گرمای محبتشان نیز اطرافیانش را رشد میدهد. جایی در همین نزدیکی، درست در انتهای خیابانهای پرهیاهو و پر زرقوبرق مدرس، معلم، طالقانی عدهای برای حمایت از خانوادههای بیسرپرست و بد سرپرست دور هم جمع شدهاند که در کنار همه روزمرگیهای خود جایی را برای کمک به دیگران پیدا کنند.
نمایشگاهی برای حمایت از خانوادههای بیسرپرست و بد سرپرست چندی روزی است که کار خود را در بیرجند آغاز کرده، فکر راهاندازی این نمایشگاه از آنجایی در ذهن جوان قاینی شکل گرفت که دوست نداشت تنها با یک کمک نقدی دغدغه تعداد اندکی از خانوادههای بیسرپرست و بد سرپرست را در آستانه سال تحصیلی جدید رفع کند.
او دنبال این بود که تمامی مردم را در این کار خیر شریک کند به همین دلیل به فکر راهاندازی نمایشگاهی شد تا اجناس کارخانههای تولیدی خود و چند کارخانه دیگر را که با خود همراه کرده را به نفع خانوادههای بیسرپرست و بد سرپرست به فروش برساند و از این طریق هر کسی که از این نمایشگاه خرید میکند را نیز در کار خیر شریک کند.
او حتی امروز علاوه بر کمک مالی توانسته با فروش محصولات تولیدی زنان بیسرپرست و بد سرپرست به اشتغال آنها نیز کمک کند.
کار خیر با طعم اقتصاد مقاومتی
رضا حائری در گفت و گو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این نمایشگاه را کمک غیرمستقیم به خانوادههای بیسرپرست عنوان میکند و میگوید: برای کمک غیرمستقیم به نیازمندان به موسسه خیریه آبشار عاطفهها پیشنهاد دادیم که نمایشگاهی راه اندازی کنیم که سودش به خیریه برسد.
وی با تاکید بر اینکه میخواهیم از داشتهها منافعی به نفع نیازمندان ایجاد شود، بیان کرد: در سال اقتصاد مقاومتی بهترین گزینه این است که هم به هم نوع کمک کنیم و هم کمک به هم کنیم.
این جوان مخترع قائنی با ذکر این نکته که قرار بر این نیست مثل کمیته امداد صندوقی بزنیم و کمک جمع کنیم، ادامه داد: این نمایشگاه قرار است هم منافع برای کسی که کمک میکند و هم خیریه داشته باشد.
حائری با بیان اینکه حتی مردم نیز با خرید از این نمایشگاه منفعت میبرند، بیان کرد: منفعت مردم و ما منفعت ریالی نیست بلکه به صورت غیرمستقیم مردم هم در کار خیر شریک میشوند چراکه هر مبلغی که خریداری کنند برای خیریه است.
وی با بیان اینکه حتی کسانی که استطاعت مالی ندارند میتوانند در کار خیر شریک باشند، افزود: هر چند این افراد توان کمک به دیگران را ندارند اما به هر حال اگر مایحتاج خود را از این نمایشگاه خریداری کنند، سودش به دیگر نیازمندان رسیده و دیگری را نیز شاد کردهاند.
او بر پایی این نمایشگاه را اجرای اقتصاد مقاومتی به تمام معنا میداند و میگوید: این نمایشگاه برد کامل است.
نوازش پدارانه برای خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست
عضو کمپین حمایت از خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست با اشاره به اینکه در این نمایشگاه تلاش شده محصول موردنیاز مردم به فروش رسد، گفت: همه محصولات عرضهشده در این نمایشگاه تولیدی کارخانه خودم و چند کارخانه دیگر بوده و بخشی نیز تولید بانوان قاینی است که در موسسه آبشار عاطفهها تحت پوشش هستند.
حائری ادامه داد: عواید حاصل از فروش این نمایشگاه برای تأمین اقلام موردنیاز تحصیلی فرزندان بیسرپرست و بیسرپرست هزینه خواهد شد.
وی در مورد نحوه شناسایی خانوادههای نیازمند نیز میگوید: قرار است که عواید حاصل از فروش این نمایشگاه در اختیار موسسه آبشار عاطفهها قرار گیرد تا آنها برای خانوادههای تحت حمایت هزینه کنند.
یکی از اعضای سازمان مردم نهاد آبشار عاطفههای خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موسسه خیریه آبشار عاطفهها موسسهای مردم نهاد بوده که با کمک خود آنها اداره میشود، میگوید: در حال حاضر نیز مردم همت کردند و چند نفر از همین مردم کارهای خود را به نفع خیریه به فروش میرسانند.
مریم ولی زاده اضافه کرد: این افراد سود خود را به خیریه اهدا میکنند تا با توجه به نزدیکی سال تحصیلی جدید در راستای تحصیلی فرزندان خانوادههای تحت حمایت و در راستای مسائل مالی خانواده استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه همچنین در این نمایشگاه کار خود بانوان را به فروش میرسانیم، گفت: همچنین در حال حاضر نمایشگاهی با ۱۹ غرفه در خیابان استقلال برگزارشده و کارهای بانوان را عرضه و به فروش گذاشتهایم.
۹۵۰ خانواده چشم انتظار کمک خیران
وی افزود: در حال حاضر ۹۵۰ خانواده تحت پوشش موسسه آبشار عاطفهها در خراسان جنوبی هستند که همه آنها خانمهای سرپرست خانوار هستند.
ولی زاده حمایت مالی، توزیع مواد غذایی، تأمین جهیزیه و کمک در تأمین هزینه تحصیلی فرزندان را از جمله اقدامات موسسه در راستای حمایت از خانوادههای بیسرپرست عنوان کرد و گفت: موسسه آبشار عاطفهها تلاش میکند تا علاوه بر خدمات خیریه، افراد تحت پوشش را به خودکفایی مالی برساند که در این راستا ماهیانه ۵۰ نفر را در کلاسهای مختلف آموزش میدهیم.
این عضو موسسه آبشار عاطفهها بیان داشت: ما در موسسه آبشار عاطفهها سعی کردهایم که فعالیت بانوان بیسرپرست و بد سرپرست را ساماندهی کنیم.
ولی زاده بیان کرد: در این موسسه کارهای هنری از جمله سرمهدوزی، پته دوزی، خیاطی، نقاشی روی پارچه، شیرینیپزی، نانوایی و زیورآلات چوبی را به آنها آموزش میدهیم و بعدازاینکه کارشان به تولید رسید با آنها قرارداد میبندیم.
وی با بیان اینکه در این قرارداد وسایل اولیه را خیریه در اختیار آنها قرار داده و خانمها کار میکنند و دستمزد میگیرند، عنوان داشت: کارهای تولیدی خانمها را در تمام نمایشگاههای کشور شرکت داده و به فروش میگذاریم.
این عضو موسسه آبشار عاطفهها با اشاره به اینکه سعی میکنیم کار راکد نماند و در جریان باشد، ادامه داد: در این راستا تولیداتی که به فروش رفته برای بانوان سرمایه کرده و دوباره تولید را از اول شروع میکنیم.
آری در آستانه سال تحصیلی جدید خیلی ها هستند که حسرت لوازم تحریر و کیف و کفش نو را می خورند و چشم انتظار قدم های خیر هرچند کوتاه من و شما هستند.
