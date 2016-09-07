ناوگروه چهل و دوم نیروی دریایی در بندرعباس پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی چهل و دوم نداجا متشکل از ناو پشتیبانی تنب و ناوشکن الوند که تیرماه امسال جهت انجام ماموریت به خلیج عدن و تنگه باب المندب اعزام شده بودند صبح چهارشنبه با استقبال دریادار غلامرضا خادم بیغم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت.

ناوگروه چهل و دوم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن ایجاد امنیت برای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن ماموریت داشته است تا با حفظ اقتدار ایران اسلامی با پروژه ایران‌هراسی و تبلیغات سوء دشمنان مقابله کند.

ناوگروه چهل و سوم، شامل ناو پشتیبانی رزمی، ناو نیروبر و دو ناو موشک انداز به همراه بالگرد SH راهی پاکستان خواهد شد و پس از انجام ماموریت محوله، جهت برقراری امنیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن و تنگه باب المندب مستقر خواهند شد.