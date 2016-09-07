استان ایلام میزبان مسابقات جام آسیایی کاراته

بهروز حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات آسیایی کاراته (سبک شیتوریو) در دو بخش آقایان و بانوان روز پنجشنبه هفته جاری با حضور ۶۰ کاراته کای ایرانی و خارجی در ایلام برگزار می شود.

وی بیان کرد: بیش از ۶۰ ورزشکار از پنج کشور افغانستان، ترکیه، لبنان، عراق و پاکستان به همراه نمایندگان کشورمان در رقابت های کاراته جام آسیا به میزبانی ایلام شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: این مسابقات در پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و در دو بخش بانوان و آقایان در تمام وزن ها برگزار می شود.

حیدرزاده افزود: این مسابقات در بخش بانوان روز پنجشنبه ۱۸ و در قسمت آقایان روز جمعه ۱۹ شهریور در سالن شهدای قلاویزان مجموعه ورزشی غدیر ایلام انجام می گیرد.