  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

با اشاره به فقر و بیکاری فلسطینیان؛

سازمان ملل خواستار تغییر سیاست اسرائیل در قبال فلسطینیان شد

سازمان ملل خواستار تغییر سیاست اسرائیل در قبال فلسطینیان شد

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارشی جدید فهرستی بلند بالا از مشکلات اقتصادی که رژیم صهیونیستی برای فلسطینیان ایجاد کرده است گزارش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان ملل، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارشی آورده است: محدودیت‌های گسترده اسرائیل برای فلسطینیان از جمله جلوگیری از جابجایی فلسطینیان، ایجاد مانع در واردات و صادرات، تخریب خانه‌ها، درختان و دیگر دارایی‌های فلسطینیان و همچنین گسترش شهرک‌های اسرائیلی زیان اقتصادی بسیار زیادی به مردم فلسطین وارد کرده است.

بنابراین گزارش، درآمد سرانه فلسطینیان طی دو سال اخیر رشدی نداشته و جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ که بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی را به کشتن داده است خسارات اقتصادی زیادی به فلسطینیان ساکن این باریکه وارد کرده است.

آنکتاد پیشتر اعلام کرده بود با توجه به تداوم محاصره اقتصادی نوار غزه توسط رژیم اسرائیل، این منطقه تا سال ۲۰۲۰  احتمالاً غیرقابل سکونت خواهد شد.

این نهاد سازمان ملل همچنین خواستار تغییر سیاست رژیم اسرائیل در قبال اقتصاد فلسطینیان شده بود.

کد مطلب 3763341
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها