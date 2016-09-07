سازمان ملل خواستار تغییر سیاست اسرائیل در قبال فلسطینیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان ملل، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارشی آورده است: محدودیت‌های گسترده اسرائیل برای فلسطینیان از جمله جلوگیری از جابجایی فلسطینیان، ایجاد مانع در واردات و صادرات، تخریب خانه‌ها، درختان و دیگر دارایی‌های فلسطینیان و همچنین گسترش شهرک‌های اسرائیلی زیان اقتصادی بسیار زیادی به مردم فلسطین وارد کرده است.

بنابراین گزارش، درآمد سرانه فلسطینیان طی دو سال اخیر رشدی نداشته و جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ که بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی را به کشتن داده است خسارات اقتصادی زیادی به فلسطینیان ساکن این باریکه وارد کرده است.

آنکتاد پیشتر اعلام کرده بود با توجه به تداوم محاصره اقتصادی نوار غزه توسط رژیم اسرائیل، این منطقه تا سال ۲۰۲۰ احتمالاً غیرقابل سکونت خواهد شد.

این نهاد سازمان ملل همچنین خواستار تغییر سیاست رژیم اسرائیل در قبال اقتصاد فلسطینیان شده بود.