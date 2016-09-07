بررسی آسیب های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر سه شنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، چالش ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی تحلیلی درباره مسائل فرهنگی دانشگاه ها و برخی آسیب ها و چالش هایی که در این راستا وجود دارد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و سایر اعضای شورا به بیان نقطه نظرات و گزارشات خود در این زمینه پرداختند.

بر این اساس با توجه به اهمیت مسائل گوناگون دانشگاهی و ضرورت حفظ روحیه با نشاط در دانشگاه ها به منظور ارتقا سطح فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در میان دانشجویان و در راستای رصد مشکلات و آسیب های فرهنگی در دانشگاه ها با توجه به گزارشات ارائه شده و دغدغه هایی که در این بخش وجود دارد، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری مراکز آماری و تحقیقاتی کشور مطالعه و بررسی جامعی را ظرف سه ماه آینده در این حوزه انجام داده و نتیجه آن را جهت بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند تا متناسب با چالش ها و آسیب های شناسایی شده برنامه ریزی لازم توسط دستگاه های ذیربط صورت گیرد.