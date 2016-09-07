۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۱

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛

بررسی آسیب های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

رییس جمهور بر ضرورت توجه و رسیدگی به نیازها، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها بر اساس یافته های دقیق علمی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر سه شنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، چالش ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی تحلیلی درباره مسائل فرهنگی دانشگاه ها و برخی آسیب ها و چالش هایی که در این راستا وجود دارد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و سایر اعضای شورا به بیان نقطه نظرات و گزارشات خود در این زمینه پرداختند.

بر این اساس با توجه به اهمیت مسائل گوناگون دانشگاهی و ضرورت حفظ روحیه با نشاط در دانشگاه ها به منظور ارتقا سطح فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در میان دانشجویان و در راستای رصد مشکلات و آسیب های فرهنگی در دانشگاه ها با توجه به گزارشات ارائه شده و دغدغه هایی که در این بخش وجود دارد، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری مراکز آماری و تحقیقاتی کشور مطالعه و بررسی جامعی را ظرف سه ماه آینده در این حوزه انجام داده و نتیجه آن را جهت بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند تا متناسب با چالش ها و آسیب های شناسایی شده برنامه ریزی لازم توسط دستگاه های ذیربط صورت گیرد.

