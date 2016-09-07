واشنگتن قصد تحریم اسلام آباد را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی اظهاراتی تصمیم بر هرگونه تحریم پاکستان از سوی آمریکا را رد کرد.

وی مجددا از پاکستان خواست تا برای مبارزه با تروریسم از هیچ تلاشی دریغ نکند.

تونر همچنین ضمن اظهار امیدواری از بهبود تنش ها در مرزهای افغانستان و پاکستان، تلاش های اسلام آباد در این راستا را قابل تقدیر دانست.

لازم به ذکر است که سخنگوی وزرات خارجه آمریکا چندی پیش اعلام کرده بود پاکستان به شکل گزینشی با تروریست ها برخورد می کند و صرفا تمرکزش بر روی گروههایی است که تنها خاک پاکستان را تهدید می کنند.

وی همچنین از پاکستان خواسته بود تا به دنبال همکاری نزدیکتر با افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم و همه گروههایی که تهدید امنیتی بلند مدت علیه منطقه هستند باشد.