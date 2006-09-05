مدال نقره بر گردن عوض آزموده / قهرمان پارالمپيك ناكام ماند

به گزارش خبرگزاري مهر آزموده نيزه را 42/26 متر پرتاب كرد و گردن آويز نقره گرفت. ورزشكار مصري كه با اعتراض شديد ايران و چند كشور ديگر در مورد كلاس پزشكي و ورزشي قرار گرفته بود با پرتاب 36/27 متر اول شد و ورزشكار برزيلي با 30/25 متر سوم شد .

در پرتاب نيزه كلاس F57محمد رضا ميرزايي قهرمان پارالمپيك كه انتظار مي رفت ايران را صاحب يك مدل خوش رنگ نمايد در عين ناباوري به مقامي بهتر از چهارم دست نيافت. در اين كلاس به ترتيب قهرمانان چك ، مصر و چين اول تا سوم شدند. در پرتاب ديسك مهرداد كرم زاده ورزشكار بوشهري كشورمان و عنواندار مقام سوم پارالمپيك آتن نيز به مقامي بهتر از پنجم دست نيافت و ورزشكاران بلاروس، چين و اتريش اول تا سوم شدند .

اين رقابت ها با حضور بيش از 1200 ورزشكار از 78 كشور جهان در كشور هلند جريان دارد.