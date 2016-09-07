ایران نبود داعش بغداد و دمشق راتصرف می کرد/ انتقاد به مجلس فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در دیدار «کلود بارتلون» رئیس مجلس ملی فرانسه و هیأت همراه، در پاسخ به سؤال به رئیس مجلس فرانسه که «اوضاع منطقه را چگونه تحلیل می‌کنید؟ »، به اوضاع نابسامان خاورمیانه از شمال آفریقا تا افغانستان و پاکستان اشاره کرد و با یادآوری ناامنی‌های لیبی، سوریه، ترکیه، عراق، یمن، بحرین و دیگر کشورها، گفت: متأسفانه به خاطر حمایت‌های مالی و نظامی بعضی از کشورهای منطقه و حتی قدرت‌های جهانی از تروریست‌ها، ناامنی در منطقه ریشه دوانده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اوضاع نابسامان منطقه را فرصتی برای رژیم اشغالگر قدس در جهت تعمیق جنایات و گسترش تهدیدات در دیگر کشورها دانست و گفت: حتی اوضاع لبنان هم آتش زیر خاکستر است که اگر ناامنی‌ها به آنجا هم برسد، میدان دیگری برای جولان تروریست ها و همچنین فرصت دیگری برای صهیونیست‌ها آماده می‌شود.

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر ضرورت پیشقدمی کشورهایی چون فرانسه و آمریکا برای مبارزه ریشه‌ای با تروریست‌ها گفت: نقش فرانسه در سوریه به سوابق کارهای اقتصادی در آن کشور، باید برجسته باشد، در حالی که تاکنون به موضع گیریهای سیاسی بسنده شده است.

وی با انتقاد از عدم جدّیت همت دولت‌های مؤثر دنیا برای حل مسائل منطقه و به ویژه سوریه، به مذاکرات طولانی و اخیر حاکمان قدرت‌های جهانی اشاره کرد و گفت: دخالت‌های ناهماهنگ کشورهای نیرومند غرب و شرق در سوریه، نه تنها مسائل را حل نمی‌کند، بلکه اوضاع را پیچیده و کاملاً بغرنج کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با هشدار جدی نسبت به برنامه های آینده تروریست‌ها، مخصوصاً وقتی که در کشورهای مختلف پخش شوند و هوادار پیدا کنند، به چندین انفجار تروریستی امروز در کشورهای سوریه و افغانستان توسط داعش و طالبان و کشته و مجروح شدن دهها و بلکه صدها انسان اشاره کرد و گفت: دسترسی تروریست‌ها به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نگرانی های جامع جهانی را جدی و وظیفه عقلای جهانی را سنگین تر می کند که با نگاهی همه جانبه، به فکر ریشه کنی تفکرات تروریسم باشند که نوجوانان و جوانان را با تبلیغات برای برنامه های آینده خود فریب می دهند.

هاشمی رفسنجانی، در ادامه با انتقاد از اقدامات تردیدآمیز کشورهای اروپایی برای گسترش روابط با ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران در گفتار و رفتار ثابت کرده که به تعهدات بین المللی پایبند است و با توجه به ظرفیت‌های علمی و اقتصادی، زمینه های مناسبی برای تعاملات متقابل دارد.

وی در انتقادی دیگر از تناقضات رفتاری و گفتاری غرب، به ماجرای فعالیت‌های رسمی منافقین در کشورهای اروپایی اشاره کرد و با یادآوری جنایات متعددی که علیه مردم و مسئولان رسمی انقلاب اسلامی ایران داشتند، گفت: وقتی مردم ما و اکثر کشورهای دنیا از رسانه‌ها می بینند و می شنوند که همین تروریست ها مثل مهمانان عالی رتبه در پارلمان‌های شما رفت و آمد و سخنرانی می کنند، ادعاهای اروپا و غرب برای مبارزه با تروریست را باور نمی کنند و می پرسند که مگر تروریست ها با هم فرق دارند؟ همه آنها آدمکش هستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری شهادت 17 هزار نفر از مردم و مسئولان ایران توسط منافقین و امیدواری آنها به سیاست های حمایتی فرانسه، گفت: مردم ایران می گویند که چگونه کشور فرانسه که مهد دموکراسی دنیاست اجازه می دهند که تروریست ها در کشورشان و به خصوص در پارلمان آنها فعال باشند.

هاشمی رفسنجانی، در ادامه سخنان خود با اشاره به تجارت ارزنده ایران برای مبارزه با تروریست ها و همچنین نقشی که در سوریه ایفا کرده، گفت: برای همگان ثابت شده که ایران پایه‌ای محکم برای امنیت منطقه هستند و مطمئن باشید که اگر ایران نبود، داعش بغداد و دمشق را تصرف می کرد.

وی افزود: ایران خالص‌ترین کشور دنیاست که حاضر است با تروریست‌ها بجنگند و مطمئن باشید تا تروریست های ایرانی در کشورهای اروپایی راحت باشند و برای اقدامات تروریستی برنامه ریزی کنند، اروپا و غرب برای مبارزه با تروریسم در خاورمیانه موفق نیستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری عملی و میدانی را شرط موفقیت جامعه جهانی برای اصلاح امور و تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه با ایران دانست و گفت: امنیت ایران مثال زدنی و همکاری کشورهای امن دنیا برای جلوگیری از گسترش تروریسم جدّی است، به گونه ای که حتی یک روز تأخیر، به آنها میدان می دهد.

هاشمی رفسنجانی، با اشاره به اقامت چند ماهه امام (ره) در فرانسه، گفت: درهمان زمان مردم ایران سفارت شما را گلباران می‌کردند و حتی در قم شهرکی را به احترام کشور شما «نوفل لوشاتو» نامگذاری کردند.

در آغاز این دیدار، «کلود بارتلون» با تأکید بر علاقه دولت و ملت فرانسه برای تقویت روابط با تهران در دوره جدید، گفت: ما نمایندگان مجلس فرانسه برای رسیدن به این توافق که بین ایران و 1+5 امضا شد، حمایت و کمک کردیم و الان هم تأکید می کنیم که بند بند توافق نامه باید اجرا شود، به خصوص همکاری های مالی و بانکی تا ایران و جامعه جهانی از منافع متقابل بهره مند شوند.

رئیس مجلس ملی فرانسه، با تأکید بر ضرورت تقویت روابط دو جانبه تهران ـ پاریس برای گسترش تعاملات و حتی همکاری های منطقه ای، گفت: سوریه میدان مناسبی برای همکاریهای مشترک بیشتر است تا با استفاده از تجارب هر دو کشور، به کمک جامعه جهانی برویم که این روزها از سوی تروریست ها تهدید می شوند.

وی همکاری های اقتصادی ایران و فرانسه را برای هر دو کشور مهم توصیف کرد و با اشاره به خرید ایرباس، گفت: در زمینه های متعدد پتروشیمی، اقتصادی، صنعتی، فرصتها زیاد است و برنامه دیگر ما این است که باید به آمریکایی ها یادآوری کنیم که اگر تعهد بین المللی را پذیرفته، باید به آن عمل کنند.

کلود بارتلون، با اشاره به دریوزگی منافقین از نمایندگان پارلمان فرانسه و التماس آنها برای جلب حمایت، گفت: یک بار که جلوی پارلمان ما تجمع کرده بودند، از بیش از 570 نماینده پارلمان فرانسه، گفت: فقط سه نفر به آنها توجه کردند که می توانید جایگاه آنها را بفهمید.