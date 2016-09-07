پارکینگ های شهرستان مهران ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، شاپور پولادی در جلسه شورای ترافیک استان ایلام، در خصوص مدیریت پارکینگ های خصوصی در شهر مهران در ایام اربعین اظهار داشت: ضرورت دارد متولیان پارکینگ ها از مراجع ذیصلاح تأییدیه فعالیت دریافت کنند و تمامی مسؤلیت ها را برعهده بگیرند.

وی گفت: شهرداری مهران لازم است تا پایان شهریور نسبت به تهیه شناسنامه پارکینگ ها اقدام کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن اشاره به اینکه طرح های پارکینگ شهر مهران لازم است از طرف راهنمایی و رانندگی و پلیس راه مورد تأئید قرار گیرند، گفت: کمیته فنی ذیل شورای ترافیک هفته آینده طرح های ترافیکی شهر مهران را مورد بررسی قرار داده و راه کارهای لازم را به شورای ترافیک ارائه کند.

وی درخصوص روش جداسازی محورهای ارتباطی ابراز داشت: روش نصب گاردریل به علت نداشتن استانداردهای لازم در حال منسوخ شدن است و نصب نیوجرسی، روش بهتری برای این امر است.

پولادی در خصوص المان دریافت عوارض شهر مهران، ضمن اشاره به اینکه، المان ها بایستی حاوی پیامی هستند که برای همه قابل دریافت باشند، کلیات نصب المان را قابل قبول دانست، اما اظهار داشت: در جلسات آینده با حضور مشاور طرح، جزئیات آن مفصل تر مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای ترافیک استان ایلام، با اشاره به اینکه در چندین محور از مسیرهای تاکسیرانی شهر ایلام با مشکل مواجه هستیم، لازم است کمیته فنی ذیل شورا طرح اصلاح مسیرهای مذکور را در دستور کار قرار دهد.

وی در خصوص لزوم اتخاذ تمهیدات ترافیکی در ایام آغازین سال تحصیلی، اظهار داشت: شهرداری های مراکز شهرستان ها از سه شنبه قبل تا سه شنبه بعد از شروع سال تحصیلی به مدت یک هفته، فعالیت عمرانی خود را متوقف کند.