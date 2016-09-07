  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس:

هویزه در اوج محرومیت است/مسئولان ملی و استانی بی توجه نباشند

هویزه در اوج محرومیت است/مسئولان ملی و استانی بی توجه نباشند

اهواز ـ نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید به منظور محرومیت زدایی از مناطق محروم گام های موثری از طرف دولت و مسئولان برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ساعدی سه شنبه شب در حاشیه مراسم کلنگ زنی شبکه فاضلاب هویزه که با حضور استاندار برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امشب، شب مبارکی برای مردم هویزه است چون پروژه راه اندازی شبکه فاضلاب برای دو منطقه محروم علامه کرمی و سلمان فارسی کلنگ زنی می شود.

وی افزود: مردم حاشیه شهر هویزه در کوی سلمان و علامه طباطبایی چندین سال با سختی در این مناطق فاقد شبکه فاضلاب زندگی کردند. آنها وضعیت نابه سامان بهداشتی داشتند که با تدبیر استاندار و مدیرکل آب و فاضلاب پروژه خوبی در این منطقه کلنگ زنی شد.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به منظور محرومیت زدایی از مناطق محروم گام های موثری از طرف دولت و مسئولان برداشته شود.

ساعدی با اشاره به وجود مشکلات بسیار در شهرستان هویزه بیان کرد: باید تلاش کنیم تا بتوانیم در راستای تحقق شعارهای نظام اسلامی گام های موثری برداریم.  

وی عنوان کرد: مسئله آب و فاضلاب حیاتی است و این پروژه جزو اولویت ها و نیازهای اولیه این منطقه است.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل جاده سوسنگرد ـ هویزه اولویت دیگری است که امیدواریم هرچه زودتر پیمانکاران آن را تکمیل و مردم شهرستان را از خطرات این محور جاده نجات دهند.

ساعدی یادآور شد: بحث ساماندهی و توسعه عمران شهری هویزه نیز یکی دیگر از مسائل مهمی است که باید نسبت به آن اهتمام ویژه ای داشت.

وی ابراز تأسف کرد: بزرگترین میدان نفتی کشور و سومین میدان بزرگ جهانی در هویزه مستقر است ولی متاسفانه مردم آن در اوج محرومیت از نظر عمران شهری و مسائل فرهنگی هستند.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در پایان تأکید کرد: برای تحقق توسعه در زمینه های مختلف این شهرستان باید اهتمام و توجه ویژه ای را به کار گرفت تا شکاف ها را به حداقل برسانیم.

کد مطلب 3763382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها