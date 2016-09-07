روحانی قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

در ابلاغیه رئیس جمهورآمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست 'قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور' که در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۱۴۶۵/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

بر اساس این قانون به دولت مجوزهای لازم برای تسویه مطالبات قانونی بانک ها با شرایط مندرج در آن، بخشودگی سود تسهیلات، پرداخت بدهی دولت به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید محصولات استراتژیک، انتشار اوراق اسناد تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال و اخذ وام پنج میلیارد دلاری از روسیه و نحوه هزینه کرد آن داده می شود.

رئیس جمهور این قانون را که در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود طی نامه شماره ۷۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.