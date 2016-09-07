۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در لرستان با اجرای طرح «تکاپو»

پلدختر - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجنماعی لرستان از ایجاد فرصت های شغلی پایدار در این استان با اجرای طرح «تکاپو» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم رحمان سالاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح تکاپو در استان لرستان اظهار داشت: در قالب این طرح ظرف یک سال۱۲ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی افزود: در قالب این طرح روی مزیت های هر شهرستان کار می شود و در پلدختر با توجه به مطالعات انجام شده این طرح روی چهار مزیت تولید انجیر، فرآوری انجیر، عسل و شیلات اجرا خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجنماعی لرستان گفت: مسئولان شهرستان همکاری و همت کنند تا بتوان پلدختر را نیز جزو یازده شهرستان استان با اجرای این طرح و ایجاد شغل به حساب آورد.

سالاری با بیان اینکه می توان بحث ایجاد صنایع لبنی را هم در این شهرستان مطرح کرد، افزود: طرح تکاپو از مهمترین طرح های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد  اشتغال بوده که در مناطق مختلف استان فرصت ها و مزیت های کسب و کار از خرد و کوچک و متوسط شناسایی و اجرایی می شود تا اشتغال پایدار در این مناطق ایجاد شود.

وی گفت: طرح تکاپو با نگاهی محلی و استانی و استفاده از تجارب سازمان های بین المللی برنامه های منسجمی برای تحرک در بخش تقاضای نیروی کار و اشتغال پایدار ایجاد می کند.

