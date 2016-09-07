به گزارش خبرنگار مهر، عظیم رحمان سالاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح تکاپو در استان لرستان اظهار داشت: در قالب این طرح ظرف یک سال۱۲ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی افزود: در قالب این طرح روی مزیت های هر شهرستان کار می شود و در پلدختر با توجه به مطالعات انجام شده این طرح روی چهار مزیت تولید انجیر، فرآوری انجیر، عسل و شیلات اجرا خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجنماعی لرستان گفت: مسئولان شهرستان همکاری و همت کنند تا بتوان پلدختر را نیز جزو یازده شهرستان استان با اجرای این طرح و ایجاد شغل به حساب آورد.

سالاری با بیان اینکه می توان بحث ایجاد صنایع لبنی را هم در این شهرستان مطرح کرد، افزود: طرح تکاپو از مهمترین طرح های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال بوده که در مناطق مختلف استان فرصت ها و مزیت های کسب و کار از خرد و کوچک و متوسط شناسایی و اجرایی می شود تا اشتغال پایدار در این مناطق ایجاد شود.

وی گفت: طرح تکاپو با نگاهی محلی و استانی و استفاده از تجارب سازمان های بین المللی برنامه های منسجمی برای تحرک در بخش تقاضای نیروی کار و اشتغال پایدار ایجاد می کند.