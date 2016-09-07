۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

امیدواری سرمربی تیم ملی به کفاشیان؛

انتقاد کی‌روش از انتخاب داور استرالیایی برای بازی ایران

«کارلوس کی‌روش» از انتخاب «بنجامین ویلیامز» استرالیایی که عملکرد بحث برانگیزی در بازی تیم ملی فوتبال ایران و عراق در جام ملتهای استرالیا داشت، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه بر عهده بنجامین ویلیامز است.

ویلیامز در جام ملتهای استرالیا و در بازی ایران و عراق قضاوت بحث برانگیزی داشت و با اخراج مهرداد پولادی، زمینه شکست و حذف ایران از این مسابقات را فراهم کرد.

کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی ایران بعد از بازگشت تیم ملی ایران از چین، از این تصمیم AFC انتقاد کرد و انتخاب ویلیامز برای قضاوت بازی ایران را عجیب خواند. وی گفت: بعد از ۳۴ سال که من در فوتبال هستم هنوز اتفاقاتی رخ می دهد که مرا شگفت زده می کند. بن جامین ویلیامز که دیدار ایران و عراق در جام ملت های آسیا را قضاوت کرد و آن اتفاقات را برای ما رقم زد، این بار از سوی همان سازمان برای دیدار ایران و ازبکستان انتخاب شده است.

کارلوس کی روش ادامه داد: داوری که نپذیرفته بود برای قضاوت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ایران بیاید و این موضوع را رد کرده بود الان برای بازی ایران و ازبکستان در تاشکند پذیرفته که بیاید و قضاوت کند. اگر ایشان داور باشهامتی است باید در کره ماه هم شده بیاید و قضاوت کند. مگر اینکه سوالات زیادی در موردش وجود داشته باشد. البته ما یک نایب رئیس آسیا به اسم آقای کفاشیان داریم که امیدوارم بتواند برای تیم ملی کاری کند.

    • من ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      پولادی خطا کرد،اخراج شد،فقط مونده بگیم این روز دوست نداریم بازی کنیم .

