به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و ازبکستان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه بر عهده بنجامین ویلیامز است.
ویلیامز در جام ملتهای استرالیا و در بازی ایران و عراق قضاوت بحث برانگیزی داشت و با اخراج مهرداد پولادی، زمینه شکست و حذف ایران از این مسابقات را فراهم کرد.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران بعد از بازگشت تیم ملی ایران از چین، از این تصمیم AFC انتقاد کرد و انتخاب ویلیامز برای قضاوت بازی ایران را عجیب خواند. وی گفت: بعد از ۳۴ سال که من در فوتبال هستم هنوز اتفاقاتی رخ می دهد که مرا شگفت زده می کند. بن جامین ویلیامز که دیدار ایران و عراق در جام ملت های آسیا را قضاوت کرد و آن اتفاقات را برای ما رقم زد، این بار از سوی همان سازمان برای دیدار ایران و ازبکستان انتخاب شده است.
کارلوس کی روش ادامه داد: داوری که نپذیرفته بود برای قضاوت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ایران بیاید و این موضوع را رد کرده بود الان برای بازی ایران و ازبکستان در تاشکند پذیرفته که بیاید و قضاوت کند. اگر ایشان داور باشهامتی است باید در کره ماه هم شده بیاید و قضاوت کند. مگر اینکه سوالات زیادی در موردش وجود داشته باشد. البته ما یک نایب رئیس آسیا به اسم آقای کفاشیان داریم که امیدوارم بتواند برای تیم ملی کاری کند.
