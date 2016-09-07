شهردار منتخب شورای شهر سراب فاقد شرایط تصدی مسئولیت اجرائی است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبر امتناع استانداری آذربایجان شرقی از صدور حکم شهردار منتخب سراب و گرم شدن بازار شایعات به خصوص در فضای مجازی و گروه های اجتماعی، معاون فرماندار سراب تنها دلیل عدم صدور حکم شهردار را عدم احراز شرط داشتن فعالیت های اجرائی اعلام کرد و هرگونه مسائل دیگر را نادرست خواند.

علی شیخ پور پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: بر اساس نامه ارسالی از استانداری آذربایجان شرقی به شورای شهر سراب، شهردار منتخب شورای اسلامی فاقد سوابق فعالیت های اجرائی عنوان شده است.

معاون فرماندار سراب خاطر نشان کرد: این نامه به شورای شهر سراب منعکس شده و شورای اسلامی شهر سراب باید تصمیمات لازم را در این راستا اتخاذ کند.

گفتنی است بسیاری از شهروندان نیز از اینکه شورای شهر سراب در انتخاب شهردار شرایط لازم را مدنظر قرار نداده، انتقاداتی از شورا مطرح می کنند.