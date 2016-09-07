عمر برخی پروژه های نیمه کاره ورزشی بیش از ۲۰ سال است

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله پژمان‌فر با انتقاد از طولانی شدن اتمام پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در استان خراسان رضوی، گفت: متاسفانه عمر برخی از این پروژه‌ها بیش از ۲۰ سال است و هنوز هم قابل استفاده برای عموم مردم نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به جای کلنگ زنی پروژه‌های جدید، اقدام به تکمیل طرح‌های قدیمی می شد تا خدمات بهتری به جامعه ارائه شود، تاکید کرد: متاسفانه به دلیل کندی پیشرفت پروژه‌ها، امروزه به دلیل شرایط موجود باید هزینه و اعتبار بیشتری برای تکمیل‌شان تخصیص داد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های نیمه تمام ورزشی، بخشی از طرح‌های به نتیجه نرسیده در سطح کشور هستند، ادامه داد: مسئولان مربوطه باید با برنامه ریزی بلند مدت اقدام به رفع مشکلات و موانع موجود کنند زیرا با ادامه این روند علاوه بر تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌های عمرانی، باید اعتبار جداگانه ای در راستای بازسازی پروژه‌های با عمر طولانی در نظر گرفت.

برای اجرای برخی از طرح‌های عمرانی نیازسنجی مناسبی انجام نشده است

رییس کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم با اشاره به اینکه نیازسنجی مناسب منطقه‌ای در اجرای پروژه‌های عمرانی امری مهم به حساب می‌آید، تصریح کرد: متاسفانه برای اجرای برخی از طرح‌های عمرانی کار کارشناسی نشده و هم اکنون شاهد وضع کنونی هستیم.

پژمان‌فر با تاکید بر اینکه مشخص کردن راه‌های تامین اعتبار و بودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی از دیگر مسائل مهم است، اظهار کرد: برخی از پروژه‌هایی به دلیل نبود اعتبارات به اتمام نرسیده اند که این امر نشان دهنده ضعف در برنامه‌ریزی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه توجه به توسعه اماکن ورزشی یکی از امور ضروری محسوب شده است، به خانه ملت خاطرنشان کرد: با تحقق این امر و توسعه ورزش در بین جامعه، نشاط اجتماعی رقم می‌خورد.