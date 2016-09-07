اختصاص اعتبار اولیه ۸ میلیارد تومانی به پروژه فاضلاب هویزه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کعبی سه شنبه شب در حاشیه مراسم کلنگ زنی شبکه فاضلاب هویزه که با حضور استاندار برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هویزه یکی از شهرهای مرزی استان و همجوار با عراق است. بر اساس سرشماری سال ۹۰ بالغ بر ۳۴ هزار و ۳۱۲ نفر جمعیت دارد که پیش بینی می شود امسال به ۴۰ هزار نفر برسد.

وی افزود: از بدو انتصابم در این فرمانداری مسائل را اولویت بندی کردم که این پروژه هم جزو اولویت ها قرار گرفت. با توجه به اینکه بحث تأمین اعتبارات آب و فاضلاب به ویژه در حوزه شهری بحث فاضلاب با توجه به عدم تحقق اوراق مشارکت به عنوان یک معضل تلقی می شد، شهرستان هویزه از این موضوع رنج می برد.

فرماندار هویزه تصریح کرد: دو منطقه کوی سلمان فارسی و علامه کرمی از مناطق محروم و از کانون مطالبات اجتماعی بودند که در طول سال های اخیر به دلیل بهره مند نبودن از زیرساخت فاضلاب شاهد گسترش بیماری سالک در این مناطق بودیم.

کعبی بیان کرد: پیگیری هایی با مسئولان صورت گرفت و در نهایت راه اندازی شبکه فاضلاب در مناطق فوق یک اولویت برای شهرستان شد. همچنین استاندار فضا را برای پیگیری در تهران فراهم و توانستیم با همراهی نماینده این شهرستان و مدیرعامل فاضلاب استان آرزوی چند ساله مردم را به سرانجام برسانیم.

وی عنوان کرد: این پروژه با اعتبار اولیه هشت میلیارد تومان برای این دو منطقه با حضور مردم غیور هویزه کلنگ زنی شد.

فرماندار هویزه یادآور شد: امسال شهید حامد جرفی از این شهرستان به عنوان شهید شاخص ملی انتخاب شد. همچنین اولین شهدایی که به خاطر یک خلبان جمهوری اسلامی در گور دسته جمعی شهید شدند و اولین شهیده دانش آموز نیز متعلق به این منطقه است.

کعبی در پایان گفت: هویزه منطقه شهدا و ولایتمداران است و امیدواریم با کمک همه مسئولان استان و به ویژه استاندار بتوانیم با اجرای چنین پروژه هایی منشا خیری برای مردم باشیم.