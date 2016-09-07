۱۰۰۰ پرونده تعزیراتی در استان ایلام تشکیل شد

نعمت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی پنج ماه نخست سال جاری یک هزار و ۳۲ پرونده تعزیراتی در استان تشکیل شده که ۱۳۵ مورد مربوط به حوزه اصناف است که مختومه شده و نشانگر عملکرد ۱۳۱ درصدی در این حوزه بوده است.

وی افزود: یک هزار و ۲۳۲ پرونده نیز در بخش اجرای احکام وصول و مختومه شده، ضمن اینکه بیشترین تخلف های صورت گرفته در زمینه گران فروشی و درج نکردن قیمت بوده است.

وی یادآور شد: طی مدت یاد شده طرح گشت های سلامت محور به منظور نظارت بیشتر بر مراکز درمانی و بیمارستانی اجرا شد که به پلمپ دو واحد دندان پزشکی به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی منجر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام نظارت به واحدهای عرضه کننده سوخت در مسیر های بدره به دره شهر و از ایلام به سمت هلیلان را از دیگر فعالیت های تعزیرات حکومتی ایلام در پنج ماه نخست سال جاری عنوان کرد.