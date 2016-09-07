رکورددار آمریکایی اقامت در فضا به زمین بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جف ویلیامز فضانورد آمریکایی که برای مدتی طولانی در ایستگاه فضایی بین المللی اقامت داشت شب گذشته به همراه دو فضانورد دیگر به زمین بازگشت. او حالا رکورددار اقامت یک فضانورد آمریکایی در فضاست.

ویلیامز به همراه الگ سریپوخا و الکسی اوچینین از آژانس فضایی روسیه (روسکاسموس) در ساعت ۲۱ و ۵۱ دقیقه به وقت گرینویچ از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شده و سه ساعت بعد در حالی که سوار بر کپسول سایوز TMA-۲۰M روسیه بودند در قزاقستان فرود آمدند.

جف ویلیامز در این مأموریت ۱۷۲ روز دیگر به مجموع کل روزهایی که در فضا اقامت داشته افزود و حالا با ۵۴۳ روز و ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه در این زمینه در آمریکا رکورددار است.

جف ویلیامز

رکورد قبلی که در این زمینه به ثبت رسیده بود به اسکات کلی، دیگر فضانورد معروف و باسابقه آمریکایی تعلق داشت که در سه مأموریت فضایی مجموعا ۵۲۰ روز و ۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه را در فضا سپری کرده بود.

سه فضانوردی که از ایستگاه فضایی بین المللی به زمین بازگشتند توسط تیم روسی بازیابی شده و از کپسول فضایی TMA-۲۰M خارج شدند.

بازگشت این فضانوردان به زمین پایان مأموریت Expedition ۴۸ و آغاز مأموریت Expedition ۴۹ محسوب می شود.