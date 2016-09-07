به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه بیت‌المقدس کردستان، سردار محمدحسن رجبی در جریان بازدید از اردوهای جهادی دانشجویان بیان کرد: اردوهای جهادی بهترین فرصت در راستای خدمت گذاری به مردم به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار است.

وی ضمن قدردانی از دانشجویان جهادگر، گفت: باید به شما دانشجویان که به دورافتاده ترین روستاهای شهرستان دیواندره آمده‌اید و فی سبیل‌الله برای ارائه خدمت آن هم خدمت بدون منت و برای رفع محرومیت اقداماتی را انجام می‌دهید خدا قوت گفت و لازم است مسؤولان به شما سر بزنند و به این عزم و تلاش و اراده شما خدا قوت بگویند.

وی افزود: حضورتان در این مناطق نوعی مطالبه‌گری از مسؤولان است چرا که شما با شناسایی محرومیت‌ها و کمبودها و مشکلات روستا می‌توانید آن را به مسؤولان استان گزارش دهید و صدای مردم را به گوش آنان برسانید.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: ۳۵ سال پیش من در این منطقه خدمت کرده‌ام و در همین جا هم مجروح شده‌ام حالا وقتی شرایط آن زمان را با امروز مقایسه می‌کنم متوجه می‌شویم که امنیت پایداری که امروز در این منطقه برقرار است قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی عنوان کرد: امروز دیگر مردم از ناحیه کسانی که به هیچ عنوان بنای خدمت به مردم را نداشتند اذیت نمی‌شوند و در امنیت و آرامش کامل زندگی کنند.

سردار رجبی یادآور شد: هنر گروهک‌های ضد انقلاب این بود که فرصت توسعه کردستان را گرفتند و اجازه ندادند مانند سایر استان‌های کشور زمینه توسعه در کردستان فراهم شود و این بزرگترین ظلم به مردم این استان بود.

وی گفت: هنوز اقداماتی که گروهک‌های معاند و ضد انقلاب در این استان انجام دادند از ذهن بیشتر مردم ایران پاک نشده است و همین بزرگترین ظلم به مردم کردستان بود چرا که واقعیت چیز دیگری است و حساب ضدانقلاب با مردم کردستان جدا است.

فرمانده سپاه بیت المقدس گفت: ۱۰ روز حضور شما دانشجویان جهادگر کردستانی در مناطق محروم نماد خدمتگزاری شما به این مردم است چرا که هیچ خدمتی بالاتر از این نیست که گرد محرومیت را از چهره مردم این روستاها پاک کنید.