گامی دیگر برای ساماندهی «فلک الافلاک»/اتصال باشگاه افسران به قلعه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای رفع موانع و مشکلات مرتبط با اجرای قانون آزادسازی عرصه و اعیان قلعه فلک الافلاک جلسه ای با حضور استاندار لرستان در دفتر معاونت مهندسی نیروی زمینی ارتش تشکیل شد.

وی بیان داشت: در قالب این جلسه و پس از بحث و بررسی مقرر شد که مبلغ کارشناسی انجام شده حداکثر تا پایان مهرماه از سوی استانداری به ارتش مسترد شده و ارتش نیز حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری یعنی یک ماه پس از پرداخت قیمت کارشناسی، مکان مورد نظر را به طور کامل تخلیه و تحویل میراث فرهنگی دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: با تلاش مضاعف و پیگیریهای مستمر مدیریت ارشد لرستان طی روزهای گذشته جلسات متعددی با موضوع آزادسازی حریم شمالی قلعه فلک الافلاک برگزار شده و تلاش می شود در این گام تا پایان آبان ماه محوطه باشگاه افسران به طور کامل به حریم قلعه متصل شود.

سلیمانی ضمن تشکر از تعامل همه جانبه ارتش، سپاه و مدیریت ارشد لرستان از روند آزادسازی حریم این اثر ارزشمند ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: این اداره کل آمادگی کامل را دارد تا بر اساس طرح جامع حریم و طبق ضوابط موجود اقدامات لازم را در این زمینه به انجام رساند.