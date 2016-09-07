دلایل سفر «عادل الجبیر» به انگلیس

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سفر «عادل الجبیر» به انگلیس در شرایطی انجام می شود که در هفته های اخیر نهادهای غیر دولتی بریتانیا با توجه به در پیش بودن رای گیری در سازمان ملل برای انتخاب رئیس و اعضای شورای حقوق بشر این سازمان، از دولت «ترزا می» خواسته اند تا با توجه به اقدامات عربستان در جنگ یمن از انتخاب مجدد این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری کند.

علاوه بر آن گزارش ها نشان می‌دهد انگلیس از زمان آغاز حملات عربستان سعودی به یمن، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون پوند مجوز فروش سلاح به عربستان سعودی صادر کرده است.

بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح (CAAT) عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیس است و از سال ۲۰۱۰ تجهیزاتی به ارزش شش میلیارد و۷۰۰ میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.

کمیته توسعه و تحقیق بین الملل در مجلس عوام انگلیس و پارلمان اروپا هر دو تحریم تسلیحاتی عربستان را خواستار شده‌اند، با این وجود دولت انگلیس همچنان به حمایت از این رژیم مستبد ادامه می‌دهد.

وزیر خارجۀ عربستان امروز چهارشنبه با نمایندگان پارلمان انگلیس دیدار می‌کند تا آنان را برای ادامه فروش تسلیحات به ریاض متقاعد کند. دیدار عادل الجبیر با قانونگذاران انگلیس در حالی صورت می‌گیرد که ریاض با اتهام ارتکاب جنایات جنگی و کشتار گسترده کودکان در یمن مواجه است.

این دیدار تنها چند ساعت قبل از نشست کمیتۀ کنترل صادرات تسلیحات در پارلمان انگلیس صورت خواهد گرفت که قرار است در آن موضوع ممنوعیت فروش سلاح به عربستان سعودی مورد بررسی قرار گیرد.

به دنبال گزارش اخیر سازمان ملل متحد مبنی بر استفاده عربستان از تسلیحات ساخت انگلیس در حمله به اهداف غیرنظامی در یمن از جمله بیمارستان‌ها، نمایندگان پارلمان انگلیس برای پایان دادن به صدور اسلحه به عربستان به شدت تحت فشار هستند.

به نظر می‌رسد در انگلیس درباره فروش تسلیحات به عربستان و نقش لندن در جنگ یمن اختلاف نظر وجود دارد.

بوریس جانسون، وزیر خارجۀ انگلیس، روز دوشنبه در جلسه پارلمان گفته بود فروش سلاح به عربستان سعودی می‌تواند ادامه یابد چرا که هیچ شواهد قطعی مبنی بر اینکه مقررات بین‌المللی درباره حقوق بشر نقض شده است، وجود ندارد.

در همین حال، توبیاس الوود، معاون وزیر خارجۀ انگلیس در امور خاورمیانه به دلیل ندادن پاسخ مناسب در مورد نقش انگلیس در جنگ یمن مجبور شد از نمایندگان پارلمان عذرخواهی کند.

انگلیس از سویی مدعی است میلیون‌ها پوند در قالب کمک‌های بشردوستانه به یمن اعطا کرده است اما از سویی دیگر یکی از بزرگترین فروشندگان تسلیحات به عربستان است.

بر همین اساس پیش بینی می شود عادل الجبیر در لندن دو دستور کار مهم داشته باشد یکی متقاعد کردن انگلیس به ادامه فروش سلاح به ریاض و دیگری جلب نظر لندن برای حمایت از ادامه حضور عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل.