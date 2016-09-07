۴۳ حزب سیاسی در استان قزوین فعالیت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، ایوب رحیمی در دومین جلسه نشست با احزاب و تشکل های سیاسی استان که با حضور قائم مقام وزیر کشور در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد اظهارداشت: قزوین به لحاظ سیاسی همواره از شادابی و نشاط خاصی برخوردار بوده و با داشتن چهره ها و شخصیت های سیاسی فعال در برهه های حساس انتخابات نیز حضور حداکثری مردم خود را شاهد بوده است.

وی بیان کرد: از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تاکنون ۱۷ جلسه با احزاب و تشکل های مختلف سیاسی در استان تشکیل و با برگزاری نشست های فرعی نسبت به انتخاب موضوع های متناسب با جلسه های اصلی، تصمیم های مناسبی صورت گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین با اشاره به احزاب دارای پروانه از کمیسیون ماده ۱۰، ادامه داد: در این استان۲۰ حزب دارای پروانه هستند که از این میان ۸ حزب اصلاح طلب، ۸ حزب اصولگرا و ۴ حزب به صورت مستقل مشغول فعالیت هستند.

وی تصریح کرد:۱۰ حزب اصلاح طلب و ۵ حزب اصولگرا نیز دارای پرونده بوده که هنوز موفق نشده اند از کمیسیون ماده ۱۰ پروانه خود را دریافت کنند.

رحیمی اضافه کرد: همچنین ۶ حزب اصلاح طلب و ۷ حزب اصولگرا نیز بدون پروانه و پرونده در این استان وجود دارند.

وی یادآورشد:احزاب فعال استان در حال تلاش و تقویت کلیت نظام بوده و در مباحث خرد خود نیز در چهارچوب اهداف حزبی خود حرکت می کنند.

رحیمی بیان کرد: احزاب و تشکل های موجود به هنگام جریان های سیاسی در کمک و همکاری با دولت هیچ کوتاهی نداشته و در بسیاری از موارد نیز کمک های آنها به گره گشایی از بسیاری امور در سطح جامعه منجر شده است.

در این نشست نمایندگان احزاب حاضر در جلسه دیدگاه ها و آرای خود را در خصوص مسائل و مشکلات جامعه مطرح و به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداختند.