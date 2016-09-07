به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه آذربایجانشرقی، حجتالاسلام محمدرضا جعفری چهارشنبه با اعلام این مطلب اظهار کرد: در جلسه مشترک شهرداری منطقه هشت با مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه مقرر شد در راستای آمادهسازی برخی از اماکن تاریخی موقوفه منطقه هشت تبریز هماهنگیهایی انجام شود.
وی ادامه داد: این دیدار در راستای میزبانی تبریز ۲۰۱۸ و با توجه به غنای منطقه هشت شهرداری تبریز از لحاظ اماکن تاریخی صورت گرفته و طرفین برای انجام اقدامات مورد نیاز گرد هم آمدند و: در پایان این نشست کارگروهی تشکیل شد تا در اسرع وقت نسبت به هماهنگی بیشتر و شروع همکاریها اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک تبریز یادآور شد: این کارگروه در تلاش خواهد بود تا اماکن تاریخی موقوفهای از جمله امامزاده سید جمال(ع)، امامزاده علی بن مجاهد(ع)، بقعه صاحبالامر(عج)، یخچال صادقیه، بازار صادقیه، و پاساژ رضوی را که جزو موقوفات بوده و ارزش تاریخی دارند، برای میزبانی تبریز ۲۰۱۸ آماده کند.
حجتالاسلام جعفری تاکید کرد: این جلسات و دیدارها ادامه خواهد داشت تا در یک سال آینده تمامی نواقص و مشکلات رفع و این اماکن آمادهسازی شده و مورد بهرهبرداری قرار بگیرند و همچنین در آینده جلسات مشترکی با حضور اداره کل میراث فرهنگی نیز خواهیم داشت.
