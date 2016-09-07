بهره مندی ۴۴ درصدی مردم هویزه از شبکه فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیمرادی سه شنبه شب در حاشیه مراسم کلنگ زنی شبکه فاضلاب هویزه که با حضور استاندار برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه برای مردم مناطق سلمان فارسی و علامه کرمی شهر هویزه است که برای هر منطقه چهار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی افزود: برای اجرای پروژه شبکه فاضلاب دو منطقه فوق حدود ۸.۷ کیلومتر کار می شود و مدت زمان اجرایی آن نیز یک سال است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان تصریح کرد: عنوان پروژه تکمیل شبکه فاضلاب منطقه آیت اله کرمی است که ۶۰۰ انشعاب پوشش داده می شود. همچنین در منطقه سلمان نیز بیش از یک هزار و ۳۰۰ انشعاب را تحت پوشش قرار می دهد.

علیمرادی بیان کرد: هم اکنون در کل شهرستان هویزه جمعا ۵۰ کیلومتر فاضلاب در دست بهره برداری داریم و میزان بهره مندی مردم از شبکه فاضلاب نیز ۴۴ درصد است.

وی ادامه داد: در صورت افتتاح پروژه ها و فعالیت های در دست اجرای این شهرستان، میزان بهره مندی مردم از شبکه فاضلاب حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار در بازدید شبانه خود از شهرستان هویزه به همراه برخی از مدیران کل در مراسم کلنگ زنی پروژه شبکه فاضلاب نیز حضور پیدا کرد. اکثر مردم این مناطق از نداشتن بیمارستان گلایه مند بودند و اینکه گاها باید در جاده ای حادثه خیز به وسیله موتور خود را به بیمارستان شهر سوسنگرد برسانند.